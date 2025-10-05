Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

Сака призна как Тиери Анри го е мотивирал при успеха над Уест Хам

  • 5 окт 2025 | 14:48
  • 281
  • 0

Букайо Сака разкри, че послание от Тиери Анри преди мача е помогнало на Арсенал да не позволи историята да се повтори у дома срещу Уест Хам. Дузпата на Сака през второто полувреме осигури на "артилеристите" победа над лондонския съперник с 2:0 в събота в мач номер 300 на Микел Артета начело на клуба. Сака успя да отбележи в 200-ото си участие във Висшата лига и вече има 100 гола и асистенции - нещо, което Анри също е постигнал преди това. Това беше 55-ият гол на Сака във Висшата лига, към който той е добавил и 45 асистенции.

На въпрос за тези статистики и Анри, Сака каза пред медиите: "Тиери винаги ми пише. Той ми писа и тази сутрин, за да ми напомни, че загубихме последните два мача от Уест Хам у дома. Той винаги ме тласка напред и мисля, че иска да постигна същото, което и той. Хубаво е да имам тази подкрепа от него и, разбира се, аз също я искам. Наистина съм щастлив от тези резултати. Просто ще продължа да се стремя и ще се опитам да спечеля някои трофеи - това е, което искаме всички".

"Не обичам да се спирам на тези неща, но това е страхотно постижение и наистина се гордея с него. 200 мача за Арсенал във Висшата лига е наистина голям момент. Ще му се насладя и беше хубаво да вкарам и гола, и да победим", каза 24-годишният Сака.

Мениджърът Микел Артета също отличи "наистина впечатляващите" цифри на Сака, казвайки: "Когато погледнете тези цифри, 200 мача, 100 гола, това е невероятно. Възрастта му, това, което прави, начинът, по който го прави, също е наистина впечатляващо. Това е типът играчи, от които се нуждаем, за да постигнем това, което искаме".

Снимки: Gettyimages

