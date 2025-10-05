Йодегор с уникален малшанс в историята на Премиър лийг

В събота Арсенал надви Уест Хам с 2:0, но капитанът на тима Мартин Йодегор имаше разочароващ следобед. Наложи се халфът да бъде заменен само след 30 минути, записвайки нежелан рекорд във Висшата лига. 26-годишният футболист стана първият играч, който е бил изваждан от игра преди почивката в три поредни мача като титуляр. Същото на Йодегор се случи още в двубоите срещу Нотингам Форест и Лийдс.

Проблемът на норвежеца сега дойде след сблъсък “коляно в коляно“ с нападателя на Уест Хам Крисенсио Съмървил. Въпреки че първоначално полузащитникът се опита да продължи, той беше принуден да напусне терена и по-късно беше забелязан с наколенка – тревожен знак за феновете на Арсенал, които наблюдават как техният капитан се бори да остане във форма от началото на сезона.

Реално от старта на кампанията в Премиър лийг Йодегор има само един цял мач - срещу Манчестър Юнайтед още в първия кръг.