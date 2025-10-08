Популярни
  3. Арсенал прави планове за увеличаването на капацитета на “Емиратс” до над 70 000 зрители

  • 8 окт 2025 | 17:01
  • 573
  • 2
Ръководството на Арсенал прави планове за потенциално разширение на капацитета на клубния стадион “Емиратс”. Според “Дейли Телграф” идеята е капацитетът да се увеличи от 60 700, колкото е в момента, до над 70 000 зрители. В периода, в който текат реконструкциите, “топчиите” могат да играят на “Уембли”.

Според “Скай спортс” е рано да се говори за конкретно решение, а от Общинският съвет на Ислингтън твърдят, че все още не се водят никакви официални разговори за това.

В случай че плановете се реализират, това ще означава, че Арсенал ще си върне статута на лондонския клуб с най-голям стадион. В момента Тотнъм и Уест Хам играят на съоръжения с по-голям капацитет от “Емиратс”. Новият стадион на “шпорите” е за 62 850 зрители, а “Лондон Стейдиъм” е с 62 500.

През следващата година Арсенал ще отбележи 20 години, откакто се премести на “Емиратс” от “Хайбъри”.

