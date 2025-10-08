Арсенал прави планове за увеличаването на капацитета на “Емиратс” до над 70 000 зрители

Ръководството на Арсенал прави планове за потенциално разширение на капацитета на клубния стадион “Емиратс”. Според “Дейли Телграф” идеята е капацитетът да се увеличи от 60 700, колкото е в момента, до над 70 000 зрители. В периода, в който текат реконструкциите, “топчиите” могат да играят на “Уембли”.

Според “Скай спортс” е рано да се говори за конкретно решение, а от Общинският съвет на Ислингтън твърдят, че все още не се водят никакви официални разговори за това.

В случай че плановете се реализират, това ще означава, че Арсенал ще си върне статута на лондонския клуб с най-голям стадион. В момента Тотнъм и Уест Хам играят на съоръжения с по-голям капацитет от “Емиратс”. Новият стадион на “шпорите” е за 62 850 зрители, а “Лондон Стейдиъм” е с 62 500.

През следващата година Арсенал ще отбележи 20 години, откакто се премести на “Емиратс” от “Хайбъри”.