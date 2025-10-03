Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  Артета обясни за контузените в Арсенал и взе отношение по селекцията на националния отбор

Артета обясни за контузените в Арсенал и взе отношение по селекцията на националния отбор

  • 3 окт 2025 | 16:07
  • 829
  • 0
Артета обясни за контузените в Арсенал и взе отношение по селекцията на националния отбор

Мениджърът на Арсенал Микел Артета заяви, че едва след днешната тренировка ще стане ясно дали Габриел Магаляеш със сигурност ще може да вземе участие в утрешния двубой с Уест Хам. “Артилеристите” до този момент записаха 4 победи, 1 равенство и 1 поражение в досегашните си 6 двубоя и се намират на второ място в класирането.

“Ще трябва да изчакаме днешната тренировка и едва след нея ще можем да кажем какво е състоянието на Габриел. Ще изчакаме да видим и как са всички останали, но нямаме големи притеснения. Пиеро Инкапи ще бъде готов след паузата за националните отбори. Няма промяна при Кай Хавертц, Нони Мадуеке и Габриел Жезус,” обясни испанският наставник.

Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"
Арсенал сложи край на успешната серия на Олимпиакос на "Емиратс"

Той коментира и ситуацията около днешните повиквателни за националния отбор на Англия, където Букайо Сака изненадващо не бе повикан, макар че е възстановен от травмата си, която го извади от предишния лагер на “трите лъва”, но за сметка на това Майлс Люис-Скели, който не получава много игрови минути, е сред избраниците на Томас Тухел.

“Някой като Томас Тухел, когото познавам много добре, да опише ситуацията така, това означава много, момчето има заслуга, семейството и всички, които са част от неговото възпитание. Майлс може би не е играл толкова, колкото би искал, но е професионалист в начина, по който се ангажира с отбора си, и може да се разчита на него. Не съм говорил относно Сака, но принципно с Томас говорим за всичко. Ние му даваме информация докъде са играчите и получаваме обратна връзка как е преминал лагерът,” заяви Артета.

Снимки: Gettyimages

