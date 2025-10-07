Популярни
  Арсенал
  2. Арсенал
  Тросар: Никога не съм искал да напусна Арсенал

Тросар: Никога не съм искал да напусна Арсенал

  • 7 окт 2025 | 21:21
  • 1073
  • 2
Тросар: Никога не съм искал да напусна Арсенал

Белгийският нападател Леандро Тросар заяви, че никога не е планирал да напусне Арсенал, въпреки спекулациите, че може да направи трансфер. Крилото е в лондонския клуб от 2023 година, когато беше привлечен от Брайтън, и изигра 97 мача за “топчиите” в Премиър лийг, в които вкара 21 гола.

"Винаги има подобни слухове. Но това не е бил вариант за мен, чувствам се много добре в Арсенал", каза Тросар на пресконференция преди световната квалификация на Белгия срещу Северна Македония в петък.

"В началото на сезона се борих с контузии. Мисля, че тези слухове бяха заради липсата на игрови минути", добави белгиецът.

Оттогава той се завърна в тима, който е лидер в Премиър лийг.

"Имах добри мачове. Отново съм във форма и съм много щастлив. Играх много през последните седмици, направих каквото зависи от мен", каза още Тросар.

"Зависи от нас какво ще направим в петък, за да отидем в Уелс в добро настроение", добави белгийският национал.

Снимки: Imago

