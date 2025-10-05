Арсенал потвърди за поредната контузия на Йодегор, халфът отпада за мачовете на Норвегия

Арсенал потвърди официално за поредната травма на капитана си Мартин Йодегор. Норвежкият халф бе заменен още в 30-ата минута на лондонското дерби с Уест Хам заради проблем с коляното и няма да играе в предстоящите през този месец мачове на родината си.

Йодегор записа негативното постижение да бъде първият футболист в Премиър лийг, изваждан от игра преди почивката в три поредни мача като титуляр.

A medical update on Martin Odegaard 👇 — Arsenal (@Arsenal) October 5, 2025

“Мартин Йодегор отпада от националния отбор на Норвегия за предстоящите мачове срещу Израел и Нова Зеландия, след като получи контузия на медиалната колатерална връзка на лявото коляно през първото полувреме на победата в събота над Уест Хам Юнайтед.

Мартин ще продължи да бъде оценяван и лекуван от нашия медицински екип в тренировъчния център Sobha Realty по време на международния прозорец, с цел да се завърне в игра възможно най-скоро”, написаха в официално съобщение от Арсенал.

Все още не е ясно точно колко време Йодегор ще отсъства от терените, но тенденцията с трамвите му е повече от притеснителна. 26-годишният норвежец записа цял мач в първенството само срещу Манчестър Юнайтед в първия кръг, а след това бе заменян принудително срещу Нотингам Форест и Лийдс.

