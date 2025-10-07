Арсенал ще възнагради Давид Рая с подобрен договор

Арсенал ще подобри договора и заплатата на вратаря си Давид Рая, съобщава журналистът Сами Мокбел от BBC. Лондонският клуб се е съгласил да промени условията на контракта на 30-годишния страж.

Споразумението между двете страни ще остане непроменено до 2028 г. и ще съдържа опция за удължаване. Възнаграждението на испанският страж обаче ще се увеличи значително, като в момента той печели около 100 000 паунда на седмица.

Exc: Arsenal reward David Raya with an improved contract, underling his status as one of the club’s key players. Pay rise agreement reached earlier this summer. Contract length believed to have stayed the same, according to sources. https://t.co/Fn6arOIIJE — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) October 7, 2025

Давид Рая се присъедини към Арсенал от Брентфорд през 2023 г., като постепенно се утвърди като титуляр за тима на Микел Артета. Испанецът натрупа 105 мача за "артилеристите", в които допусна 84 гола и запази 45 сухи мрежи.

Рая спечели наградата „Златните ръкавици“ за най-добър вратар на Висшата лига през сезон 2023/24 и запази отличието и през миналия сезон, като сподели трофея със стража на Нотингам Форест Матс Зелс.

