Арсенал ще възнагради Давид Рая с подобрен договор

  • 7 окт 2025 | 19:27
  • 1320
  • 0

Арсенал ще подобри договора и заплатата на вратаря си Давид Рая, съобщава журналистът Сами Мокбел от BBC. Лондонският клуб се е съгласил да промени условията на контракта на 30-годишния страж.

Споразумението между двете страни ще остане непроменено до 2028 г. и ще съдържа опция за удължаване. Възнаграждението на испанският страж обаче ще се увеличи значително, като в момента той печели около 100 000 паунда на седмица.

Давид Рая се присъедини към Арсенал от Брентфорд през 2023 г., като постепенно се утвърди като титуляр за тима на Микел Артета. Испанецът натрупа 105 мача за "артилеристите", в които допусна 84 гола и запази 45 сухи мрежи.

Рая спечели наградата „Златните ръкавици“ за най-добър вратар на Висшата лига през сезон 2023/24 и запази отличието и през миналия сезон, като сподели трофея със стража на Нотингам Форест Матс Зелс.

Снимки: Imago

