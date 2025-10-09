Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Габриел Мартинели призна, че иска да се завърне в Коринтианс

  • 9 окт 2025 | 16:03
  • 598
  • 0
Нападателят на Арсенал Габриел Мартинели разкри, че би искал да завърши кариерата си в Бразилия. Той се присъедини към "топчиите" от бразилския клуб Итуано през 2019 г. Първите си стъпки във футбола прави в Коринтианс, като желанието му е в края на професионалния си път да се завърне именно там. Договорът му с английския клуб е до 30 юни 2027 година.

„В края на кариерата си мечтая да се завърна в Бразилия. Баща ми и аз вече говорихме за завръщане в Коринтианс. Имам тази мечта - баща ми е голям фен на Коринтианс“, цитира CazeTV думите на 24-годишния бразилец.

През сезон 2025/26 Мартинели отбеляза три гола и направи една асистенция в девет мача във всички състезания.

