Световните квалификации се завръщат с осем мача

  • 9 окт 2025 | 07:40
  • 3137
  • 1
Световните квалификации се завръщат с осем мача

В днешния 9-и октомври (четвъртък) след едномесечна пауза квалификациите в зона “УЕФА” за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико се завръщат. Този път ще се изиграят осем срещи, като в различните групи ситуацията все още не е напълно ясна.

Само един мач ще бъде в по-ранен часови диапазон от останалите. Той стартира от 19:00 часа българско време и е от група “G”. В него Финландия приема Литва, а скандинавците ще опитат да запазят шансовете си да гонят второто място, където към момента с три точки аванс е Полша. “Дружина полска” ще почива в този кръг, а другият мач от същата група е между отборите на Нидерландия и Малта. “Лалетата” са първи в класирането и то с мач по-малко, което означава, че при успех над островитяните те почти сигурно ще си гарантират класирането на световните футболни финали. Тази среща, както всички останали, ще стартира от 21:00 часа.

В група “Н” Австрия може да направи голяма крачка към спечелването на първото място, ако победи аутсайдера в групата Сан Марино. Австрийците са с мач по-малко и водят с пет точки пред третия Румъния. Северните ни съседи почиват, а вместо тях играят Кипър и Босна и Херцеговина, като играчите от Западните Балкани също трябва да гонят трите точки, за да продължат гонитбата с Австрия за първото място.

Група “С” все още е в своето начало и там отборите изиграха до този момент само по два мача. Беларус не спечели нищо в тях и ще трябва задължително да вземе скалпа на лидера Дания, ако иска да запази шансове поне за бараж. Интересен е и мачът между Шотландия и Гърция, като “гайдарите” имат точка повече от “елините”.

Останалите два мача са от група “L”. Там към момента нещата изглеждат безнадеждни за Фарьорските острови и Черна гора, които имат само теоретични шансове да се класират на някое от първите две места. Победителят от тази схватка обаче ще се надява някой измежду Чехия или Хърватия да загуби в прекия сблъсък на върха, за да отвори пътя на аутсайдерите към баража.

