Две дузпи помогнаха на Нидерландия за успех в Малта

Нидерландия постигна очаквана победа в гостуването си на Малта от световните квалификации в група "G". "Лалетата" се наложиха с 4:0 в Та Али след два гола от дузпи на Коди Гакпо в 12-ата и 49-ата минута и попадения на Тижани Райндерс в 57-ата и Мемфис Депай в 93-тата минута.

Още рано в мача гостите поеха контрол над случващото се на терена. В 12-ата минута Райън Гравенберх бе спънат от Кърт Шоу в наказателното поле и съдията посочи бялата точка. Коди Гакпо се нае да изпълни наказателния удар и бе точен за 0:1.

В 49-ата минута Нидерландия получи и втора дузпа, този път за нарушение на Енрико Пепе срещу Ваут Вегхорст, а отново Гакпо стреля от бялата точка и вкара за 0:2.

В 57-ата минута "лалетата" решиха всичко с трети гол. Коди Гакпо се възползва от грешка при изнасянето на топката от страна на съперника, отне и подаде за Тижани Райндерс, който вкара в опразнената врата за 0:3.

Крайното 0:4 оформи Мемфис Депай в добавеното време на мача, разписвайки се с глава след центриране на Дензъл Дъмфрис.

С този успех Нидерландия излезе еднолично начело в групата с актив от 13 точки. Малта пък е на дъното на таблицата с 2 спечелени точки до момента.