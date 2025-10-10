Популярни
  Шотландия
  2. Шотландия
Шотландия обърна Гърция и продължава да вярва, абсурдна грешка на вратар беляза мача

  • 10 окт 2025 | 00:08
  • 444
  • 1
Шотландия постигна изключително важна победа с 3:1 над Гърция в мач от квалификационна група “C”. И трите попадения паднаха след почивката, когато Костас Цимикас (62’) даде преднина на “елините”, но с голове на Райън Кристи (64’), Люис Фъргюсън (80’) и Линдън Дайкс (90+3’) донесоха успеха на “гайдарите”.

Южните ни съседи изиграха добра първа част, когато създадоха няколко добри ситуации, но не успяха да ги реализират. Те все пак стигнаха до откриване на резултата след час игра, когато Цимикас получи около границата на малкото наказателно поле и изпрати топката в мрежата, а Ангъс Гън изобщо не мръдна. Домакините обаче не се стреснаха от гола и почти веднага след подновяването на сблъсъка стигнаха до корнер, от който пък успяха да изравнят. Лошо изчистване даде възможност на играчите в синьо да върнат топката в пеналта, а там Райън Кристи с плътен удар отбеляза.

Ново статично положение, изпълнено от Анди Робъртсън, доведе до преднина за Шотландия десетина минути преди края, когато ново разбъркване даде възможност на Фъргюсън да прати топката в мрежата. Точка на спора бе сложен в добавеното време след абсурдна грешка на вратаря на Гърция, който в опит да спаси топката от това да излезе в аут я подари на резервата Линдън Дайкс, който реализира в опразнената врата. С този успех Шотландия заема второто място в своята група с равен брой точки по седем с водача Дания. Гърция пък заема третото място с три пункта.

Снимки: Imago

