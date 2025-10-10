Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Австрия
  3. Австрия записа исторически разгром над Сан Марино

Австрия записа исторически разгром над Сан Марино

  • 10 окт 2025 | 00:05
  • 1469
  • 0
Австрия записа исторически разгром над Сан Марино

Австрия постигна най-голямата победа в историята си в домакинството си на Сан Марино от група "Н" на световните квалификации. Възпитаниците на Ралф Рангник спечелиха с 10:0 и по този начин подобриха постижението от 1977 година, когато бе записан предишният рекорд от 9:0 над Малта. А днес резултатът можеше да бъде дори още по-изразителен, тъй като гол на Михаел Грегорич бе отменен заради засада. Друг интересен факт е, че всеки футболист от стартовата единайсеторка на домакините се отчете с гол или асистенция в мача.

Над всички в мача бе ветеранът Марко Арнаутович, който отбеляза четири от десетте гола. Той се разписа в 8-ата, 47-ата, 83-тата и 84-тата минута.

С тези четири попадения играчът на Цървена звезда стана и най-добрият голмайстор в историята на Австрия с 45 попадения, изпреварвайки досегашния рекордьор Тони Полстер, който е с 44 гола.

Освен него, точни бяха още Романо Шмид в 7-ата, Михаел Грегорич в 24-тата, Щефан Пош в 30-ата и 42-рата, Конрад Лаймер в 45-ата и Николаус Вурмбранд в 76-ата минута.

С този успех Австрия продължава да е без грешка от началото на квалификациите и води в класирането в групата с актив от 15 точки. Сан Марино е последен в таблицата с нулев актив.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Алжир се класира за Мондиал 2026 след пауза от 12 години

Алжир се класира за Мондиал 2026 след пауза от 12 години

  • 9 окт 2025 | 21:50
  • 1466
  • 1
Дъжд от голове в световните квалификации

Дъжд от голове в световните квалификации

  • 9 окт 2025 | 23:50
  • 23576
  • 4
Вихрено начало на Англия донесе класически успех над Уелс

Вихрено начало на Англия донесе класически успех над Уелс

  • 9 окт 2025 | 23:38
  • 21638
  • 11
Въпреки рекордите, Мъри остава взискателен: Трябва да бъдем много по-добри

Въпреки рекордите, Мъри остава взискателен: Трябва да бъдем много по-добри

  • 9 окт 2025 | 21:25
  • 4958
  • 3
С нов успех Финландия продължава да притеснява Полша и Нидерландия

С нов успех Финландия продължава да притеснява Полша и Нидерландия

  • 9 окт 2025 | 21:09
  • 1205
  • 1
Мойс иска да подсили Евертън с бранител на Севиля

Мойс иска да подсили Евертън с бранител на Севиля

  • 9 окт 2025 | 19:59
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

Велик и несломим! Карлос Насар се завърна от ада, за да стане отново световен шампион!

  • 9 окт 2025 | 21:48
  • 90477
  • 158
Вихрено начало на Англия донесе класически успех над Уелс

Вихрено начало на Англия донесе класически успех над Уелс

  • 9 окт 2025 | 23:38
  • 21638
  • 11
Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

Карлос: Една от най-ценните ми титли - мисията е изпълнена

  • 9 окт 2025 | 22:22
  • 7980
  • 8
На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

На 14 октомври ще се реши къде ще сме домакини на ЕвроВолей 2026: София или Варна?

  • 9 окт 2025 | 13:26
  • 14287
  • 56
Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

Тинката: България беше страхлива и безпомощна срещу Испания, не минахме центъра - егати ютията!

  • 9 окт 2025 | 15:17
  • 20776
  • 25
Дъжд от голове в световните квалификации

Дъжд от голове в световните квалификации

  • 9 окт 2025 | 23:50
  • 23576
  • 4