Австрия записа исторически разгром над Сан Марино

Австрия постигна най-голямата победа в историята си в домакинството си на Сан Марино от група "Н" на световните квалификации. Възпитаниците на Ралф Рангник спечелиха с 10:0 и по този начин подобриха постижението от 1977 година, когато бе записан предишният рекорд от 9:0 над Малта. А днес резултатът можеше да бъде дори още по-изразителен, тъй като гол на Михаел Грегорич бе отменен заради засада. Друг интересен факт е, че всеки футболист от стартовата единайсеторка на домакините се отчете с гол или асистенция в мача.

Над всички в мача бе ветеранът Марко Арнаутович, който отбеляза четири от десетте гола. Той се разписа в 8-ата, 47-ата, 83-тата и 84-тата минута.

🇦🇹 Marko Arnautović makes history! 👑



The Austrian forward scored 4 goals against San Marino, taking his tally to 45 goals — officially becoming Austria’s all-time top scorer, surpassing Toni Polster’s 44 🔥 pic.twitter.com/GTZKPhZoly — 365Scores (@365Scores) October 9, 2025

С тези четири попадения играчът на Цървена звезда стана и най-добрият голмайстор в историята на Австрия с 45 попадения, изпреварвайки досегашния рекордьор Тони Полстер, който е с 44 гола.

Освен него, точни бяха още Романо Шмид в 7-ата, Михаел Грегорич в 24-тата, Щефан Пош в 30-ата и 42-рата, Конрад Лаймер в 45-ата и Николаус Вурмбранд в 76-ата минута.

MARKO ARNAUTOVIC IS AUSTRIA'S OFFICIAL RECORD GOAL SCORER!



AUSTRIA ARE ON FOR THEIR BIGGEST EVER WIN!



🇦🇹 10-0 🇸🇲 (85')#AUTSMR #WorldCupQualifiers pic.twitter.com/HvaqxixVOv — The Other Bundesliga (@OtherBundesliga) October 9, 2025

С този успех Австрия продължава да е без грешка от началото на квалификациите и води в класирането в групата с актив от 15 точки. Сан Марино е последен в таблицата с нулев актив.