Австрия записа исторически разгром над Сан Марино

Австрия постигна най-голямата победа в историята си в домакинството си на Сан Марино от група "Н" на световните квалификации. Възпитаниците на Ралф Рангник спечелиха с 10:0 и по този начин подобриха постижението от 1977 година, когато бе записан предишният рекорд от 9:0 над Малта. А днес резултатът можеше да бъде дори още по-изразителен, тъй като гол на Михаел Грегорич бе отменен заради засада. Друг интересен факт е, че всеки футболист от стартовата единайсеторка на домакините се отчете с гол или асистенция в мача.
Над всички в мача бе ветеранът Марко Арнаутович, който отбеляза четири от десетте гола. Той се разписа в 8-ата, 47-ата, 83-тата и 84-тата минута.
С тези четири попадения играчът на Цървена звезда стана и най-добрият голмайстор в историята на Австрия с 45 попадения, изпреварвайки досегашния рекордьор Тони Полстер, който е с 44 гола.
Освен него, точни бяха още Романо Шмид в 7-ата, Михаел Грегорич в 24-тата, Щефан Пош в 30-ата и 42-рата, Конрад Лаймер в 45-ата и Николаус Вурмбранд в 76-ата минута.
С този успех Австрия продължава да е без грешка от началото на квалификациите и води в класирането в групата с актив от 15 точки. Сан Марино е последен в таблицата с нулев актив.