С нов успех Финландия продължава да притеснява Полша и Нидерландия

Финландия направи важна крачка към евентуалното си историческо първо участие на световно първенство, след като записа трета победа в група “G” на квалификациите. Тимът надви Литва с 2:1 на олимпийския стадион в Хелзинки и продължава да притеснява фаворитите Полша и Нидерландия. За финалите догодина директно се класира само първият, а вторият ще ходи на бараж.

Финландците превъзхождаха своя съперник, но имаха сериозни проблеми, като им се наложи да правят обрат, тъй като на полувремето губеха с 0:1.

Още при 0:0 домакините удариха греда, а в 25-ата бяха наказани от Пиюс Ширвис, който даде преднина на литовците.

Обратът беше осъществен набързо след почивката след попадения на футболисти от германската Втора Бундеслига. Първо нападателят на Хановер 96 Бенямин Келман изравни в 48-ата, а в 55-ата Адам Мархиев от Нюрнберг вкара за 2:1.

Това е трета загуба за Литва и отборът вече и на теория няма шанс да се класира с резултатите си от групата, но евентуално ще има тази възможност през плейофите заради представянето си в Лига на нациите.

В следващия кръг - на 12 октомври - Финландия ще гостува на нидерландците в Амстердам, а литовците ще посрещнат Полша.