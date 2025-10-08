Мемфис Депай най-накрая пристигна в лагера на Нидерландия

Популярни
  • 8 окт 2025 | 15:44
  • 229
  • 0
Нападателят Мемфис Депай все пак успя да се включи в последната тренировка на националния отбор на Нидерландия преди гостуването на Малта. Срещата е част от квалификациите за Световното първенство през 2026 г. в САЩ, Канада и Мексико.

Голмайстор номер едно в историята на "лалетата" пропусна полета си от Бразилия в неделя вечер, след като по негови думи паспортът му е бил откраднат.

Благодарение на издаден временен документ за пътуване, той все пак пристигна в тренировъчната база в Зейст снощи. 31-годишният Депай има малко игрови минути за своя клубен бразилски тим Коринтианс в последните седмици, поради което селекционерът Роналд Куман смята, че не е разумно той да започне като титуляр срещу Малта.

Пристигането на закъснелия Мемфис Депай в нидерландския национален отбор във вторник доведе до до любопитни кадри в социалните мрежи на футболиста. Облечен като Джеймс Бонд, с кожено яке и слънчеви очила, той влезе в комплекса на Нидерландия в горите на Зейст, а в ръката си носеше мистериозно куфарче, чието съдържание разкри в хотелската си стая. Оказа се, че там са специалните бутонки в негова чест, изработени от компанията за спортна екипировка Puma.

През предишната международна пауза нападателят на Коринтианс официално стана голмайстор номер едно за всички времена на нидерландския национален отбор. Това беше широко отразено и доведе до подарък от производителя на обувки Puma. Те представиха лимитирана серия футболни обувки, които се оказаха в куфарчето. Двете бели обувки са изрисувани в различни цветове. Лявата е предимно синя и има детайли от Бразилия, като например известната статуя на Христос Спасителя в Рио де Жанейро.

Дясната обувка е бяла с оранжево, като по този начин са покрити и цветовете на нидерландския национален отбор. Домашните екипи винаги са в оранжево, а отборът на Куман често играе гостуващите си мачове в различни нюанси на синьото. За да отпразнуват 51-вия гол на Мемфис за „Оранжевите“, е направена ограничена серия от специалните обувки. Все още не е известно дали той ще играе с тях в четвъртък срещу Малта, или ще иска да ги запази непокътнати засега.

В Instagram нидерландският нападател позволи на своите над 20 милиона последователи да се насладят на специалното разопаковане. В хотелската си стая в Зейст той отвори куфарчето и показа съдържанието му на света. Той със сигурност няма да започне срещу Малта, както вече каза Куман. Последните седмици в Бразилия бяха посветени на възстановяването на Мемфис след мускулна травма. В неделя е домакинският мач срещу Финландия, възможно е тогава да започне като титуляр.

Снимки: Imago

