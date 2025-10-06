Популярни
  Загубен паспорт бави присъединяването на Мемфис Депай към националния отбор

  6 окт 2025
Рекордьорът по голове за националния отбор на Нидерландия Мемфис Депай ще пристигне по-късно за предстоящите квалификационни двубои на страната за следващото Световно първенство, след като съобщи, че паспортът му е бил откраднат в Бразилия, където играе за тима на Коринтианс. 31-годишният Депай подобри рекорда на Робин ван Перси, когато отбеляза на два пъти при победата на Нидерландия с 3:2 над Литва в последния мач от световните квалификации в група G, с което достигна 52 гола за страната си. Нападателят може да пропусне следващата среща в Малта в четвъртък, където се очаква нидерландците да затвърдят първото си място в класирането в групата.

"Мемфис Депай ще се присъедини към тренировъчния лагер на националния отбор на по-късна дата", се казва в изявление на Нидерландската футболна асоциация. "Играчът обяви, че паспортът му е откраднат, което му е попречило да се качи на планирания полет от Бразилия в неделя вечерта. Той прави всичко възможно, за да пътува до Нидерландия възможно най-скоро и се очаква да може да се присъедини към отбора", добавят от централата.

Селекционерът на Нидерландия Роналд Куман добави: "Това е жалко, най-вече за Мемфис, но и за нас. Естествено е да искаме да започнем подготовката си с пълен състав. В същото време има обстоятелства извън нашия контрол. Надяваме се, че той наистина ще може да пътува, за да се присъедини към тренировъчния лагер възможно най-скоро." Тимът на Нидерландия ще бъде домакин на Финландия в неделя.

