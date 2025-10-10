Дания унизи Беларус и мечтае за Мондиал 2026

Дания нанесе тежко поражение с 6:0 като гост на Беларус в мач от световните квалификации за Мондиал 2026. С по два гола се отличиха Расмус Хойлунд (19’, 45’) и резервата Андерс Дрейер (66’, 78’), а по едно попадение добавиха Виктор Фрохолд (14’) и Патрик Доргу (46+6’).

Момчетата на Браян Ример имаха тотален контрол в срещата през цялото време и не изпуснаха инициативата нито за миг, а домакините бяха по-скоро зрители, отколкото реално противопоставящ се противник. Рециталът на “червения динамит” стартира още преди изтичането на четвърт час, когато бърза многоходова атака завърши с изстрел на Фрохолд в мрежата. Още до почивката Расмус Хойлунд добави нови две попадения, а Патрик Доргу дълбоко в добавеното време направи трагична ситуацията на Беларус.

Очаквано след почивката датчаните намалиха темпото, но продължиха да контролират ставащото на терена. Появилият се от пейката Андерс Дрейер пък добави нови два гола с хубави и силни изстрели, които направиха още по-унизително поражението на домакините. За Дания този изразителен успех бе от изключителна важност, защото именно благодарение на своята отлична голова разлика те са водач в своята група “C”, но с равен брой точки с Шотлнадия.

Снимки: Imago