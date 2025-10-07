Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Нидерландия
  3. Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

  • 7 окт 2025 | 20:19
  • 417
  • 1
Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

Нападателят на АЗ Алкмаар Мекс Меердинк отпадна от националния отбор на Нидерландия заради контузия, получена по време на тренировка във вторник, съобщават от футболната федерация на страната. Той със сигурност пропуска предстоящите срещи с Малта и Финландия от световните квалификации през октомври.

Роналд Куман повика дебютант в състава на "лалетата"
Роналд Куман повика дебютант в състава на "лалетата"

Футболистът на АЗ Алкмаар получи първата си повиквателна в състава на "оранжевите" след доброто начало на сезона на клубно ниво. 22-годишният Меердинк реализира 4 гола и направи 2 асистенции в последните 8 мача от всички турнири. Именно той като вкара второто попадение за тима си при победата с 4:1 над Левски в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

Мекс Меердинк се надяваше да направи дебют за Нидерландия, особено с оглед късното пристигане на рекордьора по голове Мемфис Депай, но очевидно това ще трябва да почака. Селекционерът на "лалетата" Роналд Куман няма да вика негов заместник.

Нидерландия ще играе като гост на Малта на 9 октомври, а три дни след това посреща Финландия в Амстердам.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Гордън: Трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред

Гордън: Трябва да си малко параноичен, че няма да влезеш в състава, защото това те тласка напред

  • 7 окт 2025 | 16:01
  • 890
  • 2
Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

Следващите три мача ще решат бъдещето на треньора Франсиско в Реал Сосиедад

  • 7 окт 2025 | 15:25
  • 601
  • 0
Германия продължава да тренира без Волтемаде и Бауман

Германия продължава да тренира без Волтемаде и Бауман

  • 7 окт 2025 | 15:13
  • 552
  • 0
Родриго за Ел Класико, неосъществения трансфер в Барселона, слуховете за негово напускане и първия му разговор с Чаби Алонсо

Родриго за Ел Класико, неосъществения трансфер в Барселона, слуховете за негово напускане и първия му разговор с Чаби Алонсо

  • 7 окт 2025 | 15:05
  • 5565
  • 20
Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

Арсенал поведе в класирането след 7-ия кръг в Премиър лийг, Семеньо продължава да изумява

  • 7 окт 2025 | 14:45
  • 1660
  • 0
Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

Питас: Нашият национален отбор бавно, но сигурно печели самочувствие и това се вижда на терена

  • 7 окт 2025 | 14:36
  • 1414
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

Спряха правата на Георги Кабаков и Владимир Вълков

  • 7 окт 2025 | 20:43
  • 4840
  • 12
Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

Тодор Янчев: За мен това поколение ще бъде промяната в българския футбол

  • 7 окт 2025 | 20:32
  • 2915
  • 1
Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

Любо Ганев: Тази еуфория ще отмине, но вече всички деца искат да тренират волейбол!

  • 7 окт 2025 | 09:18
  • 17230
  • 31
Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

Стана ясно кой колко дава за заплати в efbet Лига, Левски далеч зад първите три клуба

  • 7 окт 2025 | 12:09
  • 47081
  • 42
ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

ЦСКА олекна с близо 10 бона след дербито с Лудогорец

  • 7 окт 2025 | 16:32
  • 6335
  • 9
Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

Любо Ганев посочи пред Sportal.bg кое е най-важното за българския волейбол след фурора на Световното

  • 7 окт 2025 | 12:31
  • 13534
  • 6