Разписал се срещу Левски нидерландец няма да може да дебютира за “лалетата”

Нападателят на АЗ Алкмаар Мекс Меердинк отпадна от националния отбор на Нидерландия заради контузия, получена по време на тренировка във вторник, съобщават от футболната федерация на страната. Той със сигурност пропуска предстоящите срещи с Малта и Финландия от световните квалификации през октомври.

Роналд Куман повика дебютант в състава на "лалетата"

Футболистът на АЗ Алкмаар получи първата си повиквателна в състава на "оранжевите" след доброто начало на сезона на клубно ниво. 22-годишният Меердинк реализира 4 гола и направи 2 асистенции в последните 8 мача от всички турнири. Именно той като вкара второто попадение за тима си при победата с 4:1 над Левски в реванша от плейофа за влизане в основната фаза на Лигата на конференциите.

Mexx Meerdink sustained an injury during training this afternoon. 😔



The AZ striker, who made his debut with the Dutch national team this week, will be unavailable for the upcoming World Cup qualifiers and has already left the training camp in Zeist.



Get well soon, Mexx 🧡 pic.twitter.com/clyE9ONtIs — OnsOranje (@OnsOranje) October 7, 2025

Мекс Меердинк се надяваше да направи дебют за Нидерландия, особено с оглед късното пристигане на рекордьора по голове Мемфис Депай, но очевидно това ще трябва да почака. Селекционерът на "лалетата" Роналд Куман няма да вика негов заместник.

Нидерландия ще играе като гост на Малта на 9 октомври, а три дни след това посреща Финландия в Амстердам.