Впечатляващ успех над Черна гора запази надеждите на Фарьорски острови

Фарьорски острови записа една от най-впечатляващите победи във футболната си история, след като се наложи с 4:0 над Черна гора в среща от група "L" на световните квалификации. По този начин тимът запази поне на теория шансовете си за класиране на Мондиал 2026 и продължава да мечтае.

Начало на головото шоу постави Ханус Сьоренсен. В 16-ата минута той бе изведен в наказателното поле, освободи си пространство и стреля във вратата за 1:0.

В 36-ата минута резултатът бе удвоен. Арни Фредриксберг се разписа с глава след центриране от фаул.

Отново Ханус Сьоренсен направи резултата класически в 55-ата минута. И той бе точен с глава след центриране на Фредриксберг.

Арни Фредриксберг също добави втори гол на сметката си, оформяйки крайното 4:0 в 72-рата минута. Той бе точен от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Андрия Вукчевич.

С тази победа Фарьорски острови събра актив от 9 точки и заема 3-тото място във временното класиране, като изостава само на 4 точки зад лидерите Хърватия и Чехия. Черна гора пък записа четвърта поредна загуба и с 6 точки се намира на 4-тото място в таблицата.