  3. Гол на Питас донесе точка на Кипър срещу Босна и Херцеговина

  • 10 окт 2025 | 00:31
Кипър се добра до равенство 2:2 в домакинството си на Босна и Херцеговина от група "Н" на световните квалификации. Футболистите от Острова на Афродита губеха с два гола след попадение на Никола Катич в 10-ата и нелеп автогол на вратаря Неофитос Михаил в 36-ата минута. Домакините обаче успяха да се доберат до точката, благодарение на точен изстрел на Константинос Лаифис в 45-ата и гол от дузпа на нападателя на ЦСКА Йоанис Питас в 96-ата минута.

Първото полувреме въобще не тръгна според желанията на домакините. Още в 10-ата минута при едно центриране от фаул Катич стреля към вратата, първият му удар бе спасен, но при добавката не сгреши за 0:1.

В 38-ата минута ситуацията за Кипър стана още по-неприятна. Вратарят Неофитос Михаил улови топката след центриране от корнер, но след това я изпуна във вратата си за 0:2.

Все пак играчите в бяло показаха характер и успяха да върнат един гол в края на часта. В 45-ата минута удар на Маринос Ционис се отби от гредата, но Константинос Лаифис бе на правилното място, за да довкара за 1:2.

Драмата дойде в добавеното време на мача. Тогава кипърци получиха дузпа за нарушение на Иван Шунич срещу Андроникос Какулис, а Питас се нае с изпълнението на наказателния удар и бе точен за крайното 2:2.

Това реми обаче не устройваше особено и двата отбора. Кипър събра актив от 5 точки и е с все по-илюзорни шансове за класиране на Мондиала, като остава на 4-тото място в таблицата. Босна остава на 2-рата позиция с 13 точки, но вече изостава от лидера Австрия, който е и с мач по-малко.

