  1. Sportal.bg
  2. Чехия
  3. Чехия и Хърватия не се победиха, съдбата на група "L" тепърва ще се решава

  • 9 окт 2025 | 23:55
  • 302
  • 0
Чехия и Хърватия завършиха наравно 0:0 в мач от световните квалификации в група “L”. Двата тима не изиграха особено атрактивен сблъсък и сякаш бяха по-скоро съсредоточени върху това да не загубят срещата, което задоволяваше противниците.

Домакините все пак могат да са по-недоволни от това, че не успяха да спечелят днешния сблъсък, тъй като пропуснаха няколко добри ситуации през първото полувреме, когато с пропуски се отличиха Томаш Соучек, Лукаш Повод и Павел Сулц, а най-добрата ситуация за гостите бе опропастена от Иван Перишич. След почивката нещата на терена не се промениха особено и чехи и хървати направиха по няколко пропуска, но в крайна сметка разделиха точките.

По този начин Хърватия остана начело в група “L” с 13 точки, но само по голова разлика, тъй като днешният им противник Чехия има също толкова, но доста по-лоша голова разлика.

Снимки: Imago

