Барселона и Де Йонг са на прага на разбирателство за нов договор

Полузащитникът Френки де Йонг скоро ще продължи договора си с Барселона, пише „Мундо Депортиво“. Преговорите между каталунския клуб и представителите на играча напредват положително и скоро се очаква и финализирането им.
От Барселона са предложили на Де Йонг тригодишно ново споразумение - до 2029 г., като заплатата му ще е намалена от следващия сезон, но въпреки това футболистът е доволен от условията. Настоящият му договор с клуба е до края на юни 2026 г.
Ръководството на Барселона и старши треньорът Ханзи Флик смятат 28-годишния Де Йонг за важна част от клубния проект.
За доброто развитие на преговорите потвърди и президента на каталунците Жоан Лапорта. "Работи се по подновяването на договора с Де Йонг. Деко свърши изключителна работа. Казахме, че не искаме нито един играч, чийто договор изтича тази година, но направихме изключение с Де Йонг, защото той смени агентите си. Той е мотивиран, дори казва, че спи, въпреки че наскоро стана баща. Надяваме се скоро да има добри новини“, каза босът на каталунците в интервю за радио RAC 1.
Де Йонг е при испанците от 2019 г. През това време той е записал 263 участия, отбелязвайки 19 гола и давайки 23 асистенции.
Снимки: Imago