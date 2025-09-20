Деко проговори за бъдещето на Френки де Йонг

Спортният директор на Барселона Деко разкри, че каталунците биха искали да удължат договора на холандския халф Френки де Йонг. Настоящият контракт на състезателя с испанските шампиони изтича в края на този сезон.
“Преговаряме. Мисля, че ще постигнем споразумение. Той е важен играч за нас. Мисля, че е щастлив в Барселона. Ние също сме доволни от него. Така че не мисля, че има някакви проблеми тук”, каза Деко.
Де Йонг е взел участие в два мача от Ла Лига през кампанията до този момент, а Transfermarkt определя пазарната му стойност на 45 млн евро.