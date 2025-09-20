Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  Деко проговори за бъдещето на Френки де Йонг

Деко проговори за бъдещето на Френки де Йонг

  • 20 сеп 2025 | 05:55
  • 69
  • 0

Спортният директор на Барселона Деко разкри, че каталунците биха искали да удължат договора на холандския халф Френки де Йонг. Настоящият контракт на състезателя с испанските шампиони изтича в края на този сезон.

“Преговаряме. Мисля, че ще постигнем споразумение. Той е важен играч за нас. Мисля, че е щастлив в Барселона. Ние също сме доволни от него. Така че не мисля, че има някакви проблеми тук”, каза Деко.

Де Йонг е взел участие в два мача от Ла Лига през кампанията до този момент, а Transfermarkt определя пазарната му стойност на 45 млн евро.

Стоилов: Някои от нашите играчи трябва да подобрят формата си

Базел се спаси от огромен резил в Швейцария

Порто продължи безгрешния си рецитал след нова класика

Бетис се изкачи в четворката, а Реал Сосиедад продължи да затъва

Лече можеше да запише първа победа, но допусна обрат и удари дъното в Серия “А”

Лион излъга Анже и временно се изравни с ПСЖ

Левски и Лудогорец не намериха пътя към вратата, ВАР с ключова роля

Имаше ли дузпа за Левски?

Веласкес: Горд съм с играчите! Заслужавахме да победим Лудогорец

Мота: Това ми се струва по-добър резултат за Левски, а не за нас

Монтана игра по-добре, но убийствена ефективност и прекрасен Ковальов донесоха победата на Спартак (Варна)

Керкез излъгал феновете от страх и сега наглее за цялата си заплата

