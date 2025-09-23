Неймар: Рафиня на 5-о място е подигравка

В топ 3 на крайното класиране за Златната топка за 2025 не попадна нито един бразилец . Усман Дембеле от ПСЖ беше избран за най-добър футболист в света, изпреварвайки Ламин Ямал (Барселона) и съотборника си Витиня.

Рафиня беше най-добре класираният бразилец, заемайки петото място, след Мо Салах. Разбира се, винаги има недоволни, а Неймар беше пределно ясен в реакцията си.

„Рафиня на пето място е прекалено голяма подигравка“, коментира бразилецът с емоджи, плачещо от смях, в публикация в Instagram на бразилския създател на съдържание Едуардо Семблано, известен като Фуи Клиър. Той публикува снимка с топ 10 на Златната топка, видимо недоволен от резултатите:

„Надминаха себе си. Като е така, по-добре да я дадат пак на Меси. Рафиня на 5-о място! Витиня на 3-о и Салах на 4-о? И Дембеле да спечели. Вървете по дяволите!“, може да се прочете в оригиналната публикация на Семблано.

В миналогодишната церемония Неймар агитираше за друг свой сънародник - Винисиус Жуниор, който завърши втори, след Родри.

🚨 Neymar on IG: "Raphinha at 5! What an absolute JOKE" 😂 pic.twitter.com/d0OkM3MCzM — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 23, 2025

Следвай ни:

Снимки: Imago