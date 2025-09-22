Популярни
  Барселона
  2. Барселона
  Освиркаха Ямал преди церемонията

Освиркаха Ямал преди церемонията

  22 сеп 2025
  • 3631
  • 1

Ламин Ямал беше освиркан в Париж. Делегацията на Барселона, включваща 18-годишния нападател, Рафиня и Пау Кубарси, пристигна за церемонията по връчването на „Златната топка“. При преминаването сипо червения килим, заедно с останалите представители на клуба, Ямал чу освирквания по свой адрес.

Крилото на Барса и испанския национален отбор е един от основните претенденти за наградата, заедно с нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле.

Ямал е придружаван в Париж от семейството си. Той беше настанен на първия ред в театър "Шатле", където ще се проведе церемонията.

