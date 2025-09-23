Дембеле към Ямал: В бъдеще ще спечелиш много такива награди

Новият носител на “Златната топка” Усман Дембеле се изказа ласкаво за качествата на Ламин Ямал, който бе и основният му конкурент за приза. Французинът окуражи таланта, предричайки, че в бъдеще той ще спечели много пъти най-престижната индивидуална футболна награда. Самият Ямал също се качи на сцената след церемонията и прегърна Дембеле, поздравявайки го за големия успех.

“Ламин Ямал бе страхотна конкуренция. Всички го гледахме как играе през целия сезон. Той е изключителен и вече притежава голяма зрялост. Мисля, че ако всички планети се подредят правилно, той ще спечели много трофеи като “Златната топка””, заяви Дембеле.

Lamine Yamal congratulates Dembélé. Respect 🤝❤️ pic.twitter.com/OXd7IPCVdW — 433 (@433) September 22, 2025

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages