  Барселона
  2. Барселона
  Дембеле към Ямал: В бъдеще ще спечелиш много такива награди

Дембеле към Ямал: В бъдеще ще спечелиш много такива награди

  • 23 сеп 2025 | 10:21
  • 1134
  • 0

Новият носител на “Златната топка” Усман Дембеле се изказа ласкаво за качествата на Ламин Ямал, който бе и основният му конкурент за приза. Французинът окуражи таланта, предричайки, че в бъдеще той ще спечели много пъти най-престижната индивидуална футболна награда. Самият Ямал също се качи на сцената след церемонията и прегърна Дембеле, поздравявайки го за големия успех.

“Ламин Ямал бе страхотна конкуренция. Всички го гледахме как играе през целия сезон. Той е изключителен и вече притежава голяма зрялост. Мисля, че ако всички планети се подредят правилно, той ще спечели много трофеи като “Златната топка””, заяви Дембеле.

Снимки: Gettyimages

