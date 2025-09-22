Двама от Барселона отпадат за Испания - България

От Барселона обявиха две неприятни новини, свързани с контузии. Едната е, че Фермин Лопес е получил травма в двубоя срещу Леванте в неделя вечер и е аут за 2-3 седмици, а другата гласи, че Гави ще бъде опериран и е аут за още 5-6 седмици. По тази причина последният със сигурност няма да играе в идната световна квалификация между Испания и България на 14 октомври във Валядолид, а за Лопес е почти сигурно. Гави не беше в групата и в София, а Фермин остана неизползвана резерва.

Утре (вторник) Гави ще претърпи артроскопия, след като консервативното лечение на вътрешния менискус на дясното коляно не е дало оптимални резултати. Халфът е аут още от началото на септември.

Това е истински удар за Гави, който опита по всякакъв начин да избегне скалпела. През трите седмици на консервативно лечение имаше моменти, в които възстановяването изглеждаше обещаващо, както и други, които показваха, че това не е най-доброто решение.

Поради тази несигурност треньорът Ханзи Флик отправи ултиматум на медицинския щаб, като ясно заяви, че иска незабавно решение на случая. В понеделник беше взето решението, че най-доброто е да се действа радикално чрез артроскопия, особено като се има предвид, че става дума за същото коляно, което вече е оперирано.

В неделя вечер пък Фермин Лопес пък усети дискомфорт в аддукторите на левия крак, спря и седна на земята. Той със сигурност ще пропусне мачовете срещу Овиедо, Реал Сосиедад, ПСЖ и Севиля, както и е много вероятно да не бъде включен в списъка на Луис де ла Фуенте за мачовете на националния отбор срещу Грузия и България през паузата през октомври.