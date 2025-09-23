Лапорта: Второто място ще е допълнителна мотивация за Ямал

Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира факта, че Ламин Ямал не спечели „Златната топка“.

18-годишното крило на „каталунците“ зае второ място в гласуването. Призът за най-добър футболист за изминалия сезон беше спечелен от Усман Дембеле от Пари Сен Жермен.

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

„Това второ място ще даде на Ламин мотивация за следващите години. Сигурен съм, че той ще спечели "Златната топка“, заяви президентът на Барселона.

"Искахме тази награда, но след като не я спечелихме, си тръгваме с гордостта от факта, че бяхме номинирани заедно с най-добрите", каза още Лапорта.