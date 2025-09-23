Популярни
  3. Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

  • 23 сеп 2025 | 09:47
  • 1108
  • 1

Бащата на Ламин Ямал - Мунира Насрауи, изрази публични разочарованието и несъгласието си с това, че неговият син завърши на второ място в класацията за “Златната топка”, оставайки зад Усман Дембеле. Първо Насрауи заяви категорично, че следващата година синът му ще спечели, а малко по-късно даде трибуна на емоциите си и заяви разпалено пред испанските медии:

“Не бих казал, че това е кражба, а по-скоро нанасяне на морална вреда върху едно човешко същество. Защото вярвам, че Ламин Ямал е най-добрият играч в света. С голяма преднина пред останалите. Не защото е мой син, а защото е най-добрият. Той няма конкуренция. Това е Ламин Ямал. Нещо много странно се случи тук. Догодина той ще е испанският носител на “Златната топка”.

Утехата за Ямал и неговото семейство бе, че големият талант за втора поредна година спечели трофея „Копа“ за най-добър млад играч до 21 години.

Снимки: Imago

