Бащата на Ямал: Нещо много странно се случи тук, беше нанесена морална вреда на едно човешко същество

Бащата на Ламин Ямал - Мунира Насрауи, изрази публични разочарованието и несъгласието си с това, че неговият син завърши на второ място в класацията за “Златната топка”, оставайки зад Усман Дембеле. Първо Насрауи заяви категорично, че следващата година синът му ще спечели, а малко по-късно даде трибуна на емоциите си и заяви разпалено пред испанските медии:

“Не бих казал, че това е кражба, а по-скоро нанасяне на морална вреда върху едно човешко същество. Защото вярвам, че Ламин Ямал е най-добрият играч в света. С голяма преднина пред останалите. Не защото е мой син, а защото е най-добрият. Той няма конкуренция. Това е Ламин Ямал. Нещо много странно се случи тук. Догодина той ще е испанският носител на “Златната топка”.

Утехата за Ямал и неговото семейство бе, че големият талант за втора поредна година спечели трофея „Копа“ за най-добър млад играч до 21 години.

💣 EL PADRE DE LAMINE, EN EXCLUSIVA con @elchiringuitotv:



❌ "Ha pasado algo muy raro, es el MAYOR DAÑO MORAL a un SER HUMANO".



🔝 "Lamine es el mejor del mundo con mucha diferencia". pic.twitter.com/xfxCEWMt9E — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 22, 2025

Снимки: Imago