Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд не беше включен в стартовия състав за победата с 3:0 над Хетафе в петия кръг на испанската Ла Лига по дисциплинарни причини, съобщава "Мундо Депортиво". Предварителните планове на треньорското ръководство на тима са били 27-годишния играч да стартира от първата минута, но в последния момент отпадна от титулярите и се появи едва през второто полувреме. Причина за това е закъснение за тренировка на отбора през седмицата. Рашфорд в крайна сметка направи асистенция на Дани Олмо за третото попадение. Нападателят е под наем в Барселона от Манчестър Юнайтед. Той има шест участия за каталунците, отбелязвайки два гола и давайки една асистенция.

Снимки: Gettyimages