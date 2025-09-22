Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

Рашфорд започна с провиненията и в Барселона

  • 22 сеп 2025 | 09:39
  • 7214
  • 0

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд не беше включен в стартовия състав за победата с 3:0 над Хетафе в петия кръг на испанската Ла Лига по дисциплинарни причини, съобщава "Мундо Депортиво". Предварителните планове на треньорското ръководство на тима са били 27-годишния играч да стартира от първата минута, но в последния момент отпадна от титулярите и се появи едва през второто полувреме. Причина за това е закъснение за тренировка на отбора през седмицата. Рашфорд в крайна сметка направи асистенция на Дани Олмо за третото попадение. Нападателят е под наем в Барселона от Манчестър Юнайтед. Той има шест участия за каталунците, отбелязвайки два гола и давайки една асистенция.

Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място
Барселона повали с мъдра игра коридата на Хетафе и продължи гонитбата за първото място
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

В Украйна опровергаха сензационната новина за Мудрик

  • 22 сеп 2025 | 05:36
  • 5801
  • 2
Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

Масчерано обясни защо Меси не изпълни дузпата срещу Ди Си Юнайтед

  • 22 сеп 2025 | 05:08
  • 5997
  • 3
Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

Ето с какви думи Моуриньо надъха футболистите преди дебюта си начело на Бенфика

  • 22 сеп 2025 | 04:17
  • 5054
  • 0
Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

Легенда на Брюж с гол в своя мач номер 500 за клуба

  • 22 сеп 2025 | 03:51
  • 3073
  • 0
Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

Проблемите на Фенербахче продължават и след раздялата с Моуриньо

  • 22 сеп 2025 | 03:00
  • 4712
  • 0
Без победител в голямото гръцко дерби

Без победител в голямото гръцко дерби

  • 22 сеп 2025 | 02:40
  • 2937
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

1/8-финал на Световното първенство: България 0:0 Португалия! Следете мача ТУК!

1/8-финал на Световното първенство: България 0:0 Португалия! Следете мача ТУК!

  • 22 сеп 2025 | 10:57
  • 3373
  • 0
L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

L’Équipe и Ringier Sports Media Group си партнират за дигитализацията на "Златната топка" със Sportal365 и Fans United

  • 22 сеп 2025 | 10:15
  • 1590
  • 0
Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

Новият път на ЦСКА започва с гостуване под Околчица

  • 22 сеп 2025 | 08:00
  • 7431
  • 16
Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

Интересен сблъсък в Стара Загора между Александър Тунчев и Илиан Илиев

  • 22 сеп 2025 | 07:30
  • 7629
  • 3
Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

Венци Стефанов с горещ коментар след лютото меле в "Овча купел"

  • 21 сеп 2025 | 23:26
  • 56599
  • 66