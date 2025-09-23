Бащата на Ямал: Следащата година ще е нашата

Ламин Ямал остана втори в гласуването за “Златната топка”, а отличието беше спечелено от нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. При излизането си от театър “Шатле” в Париж, където се проведе церемонията, бащата на Ямал - Мунир Насрауи, се обърна към насъбралите се репортери.

“Следващата година ще е нашата”, лаконичен беше бащата на крилото на Барселона.

Ямал е най-младият футболист, който попада в топ 3 на анкетата за “Златната топка”. Нападателят е на 18 годинии 71 дни.

Ямал все пак не си тръгна с празни ръце от Париж. Той взе приза “Копа” за най-добър млад футболист за втора поредна година.