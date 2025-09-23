Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Бащата на Ямал: Следащата година ще е нашата

Бащата на Ямал: Следащата година ще е нашата

  • 23 сеп 2025 | 02:02
  • 114
  • 0

Ламин Ямал остана втори в гласуването за “Златната топка”, а отличието беше спечелено от нападателя на Пари Сен Жермен Усман Дембеле. При излизането си от театър “Шатле” в Париж, където се проведе церемонията, бащата на Ямал - Мунир Насрауи, се обърна към насъбралите се репортери.

“Следващата година ще е нашата”, лаконичен беше бащата на крилото на Барселона.

Ямал е най-младият футболист, който попада в топ 3 на анкетата за “Златната топка”. Нападателят е на 18 годинии 71 дни.

Ямал все пак не си тръгна с празни ръце от Париж. Той взе приза “Копа” за най-добър млад футболист за втора поредна година.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Освиркаха Ямал преди церемонията

Освиркаха Ямал преди церемонията

  • 22 сеп 2025 | 21:49
  • 6147
  • 5
Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

Стоичков премина по червения килим и поговори с Ханзи Флик

  • 22 сеп 2025 | 21:32
  • 3808
  • 1
Реал Мадрид ще има само един представител на церемонията в Париж

Реал Мадрид ще има само един представител на церемонията в Париж

  • 22 сеп 2025 | 21:15
  • 3108
  • 0
Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

Моуриньо: Ако си бях останал вкъщи, щях да спечеля повече, но това не е за мен

  • 22 сеп 2025 | 21:04
  • 2967
  • 2
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 78458
  • 126
"Златната топка": Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри

"Златната топка": Мбапе подобри рекорд на Платини и Анри

  • 22 сеп 2025 | 20:53
  • 8623
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

Мъките на ЦСКА не спират! "Червените" се препънаха и във Враца в дебюта на Вальо Илиев

  • 22 сеп 2025 | 22:27
  • 149802
  • 311
Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

Дембеле спечели съревнованието с Ямал и вдигна „Златната топка“

  • 22 сеп 2025 | 23:56
  • 9178
  • 21
Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

Вижте всички наградени на церемонията на "Франс Футбол"

  • 22 сеп 2025 | 23:50
  • 78458
  • 126
Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

Ицо Янев: Готов съм за ЦСКА, близкото бъдеще ще покаже

  • 22 сеп 2025 | 22:48
  • 14321
  • 26
Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

Вальо Илиев: Ситуацията не е лесна, но съм готов да дам всичко от себе си

  • 22 сеп 2025 | 22:55
  • 6297
  • 6
Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

Историческо: Айтана Бонмати триумфира със “Златната топка” за трета поредна година

  • 22 сеп 2025 | 23:43
  • 2375
  • 3