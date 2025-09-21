Барселона 2:0 Хетафе, домакините вкараха дискусионен гол

Отборите на Барселона и Хетафе играят при резултат 2:0 в среща от 5-ия кръг на испанската Ла Лига.



И двата гола към момента отбеляза Феран Торес (15', 35').



Мачът отново е на кокетния "Йохан Кройф Арена", който към момента е компромисното място за домакинските срещи на испанските шампиони.

Победата за каталунците е задължителна, за да продължат гонитбата с вечния си съперник Реал Мадрид, който спечели своя мач от кръг и към момента е безгрешен на първото място с пълен актив от 15 точки. Хетафе пък има страхотната възможност да излезе еднолично на второто място, ако вземе скалпа на шампионите днес.

Каталунците имат известни проблеми и трима от ключовите им играчи в лицето на Балде, Ямал и Гави, които заради контузии не са в групата за мача. Имаше съмнения относно здравослоото състояние и на Кубарси, който изпита проблеми по време на последната тренировка, но той стартира двубоя на резервната скамейка. Под рамките на вратата пък отново е Гарсия, докато доскорошният титулярен страж Войчех Шчесни е на пейката. Там към първия съдийски сигнал бе и Маркъс Рашфорд, който през седмицата направи страхотен мач в Шампионската лига срещу Нюкасъл.

Веднага след първия съдийски сигнал гостите слязоха пред вратата на шампионите, но топката им беше отнета и бързо каталунците взеха инициативата в своите ръце, като 4-ата минута Рафиня отправи първия удар в мача. След това ситуацията на терена придоби предимно физически характер, като играчите в жълти спортни екипи демонстрираха добра игра без топка. Това попречи на момчетата на Ханзи Флик да разгърнат техническите си умения и трябваше да преодоляват една грамотно подредена отбрана. Все пак тя беше пропукана четвърт час след началото, когато Рафиня намери празно пространство и намери в наказателното поле Олмо, който отигра красиво с пета към Торес, а той стреля от движение, за да изведе домакините напред.

Голът не промени атмосферата на терена и играчите на Хетафе много повече опитваха да рушат играта на домакините.

ЛА ЛИГА, V КРЪГ



СТАРТОВИТЕ СЪСТАВИ



БАРСЕЛОНА: 13. Жоан Гарсия, 23. Жул Кунде, 24. Ерик Гарсия, 15. Андреас Кристенсен, 18. Жерард Мартин, 21. Френки де Йонг, 8. Педри, 11. Рафиня, 20. Дани Олмо, 7. Феран Торес, 9. Роберт Левандовски

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Ханзи Флик



ХЕТАФЕ: 13. Дейивд Сория, 2. Джене, 22. Домингош Дуарте, 3. Абделкадир Абкар, 17. Кико Фемения, 16. Диего Рико, 5. Луис Мийя, 6. Марио Мартин, 8. Мауро Арамбари, 23. Адриан Лисо, 9. Борха Майорал

СТАРШИ ТРЕНЬОР: Пепе Бордалас



НАЧАЛО: 21 септември 2025 г. (неделя) | 22:00 часа

СТАДИОН: "Естади Йохан Кройф"

СЪДИЯ: Рикардо Де Бургос