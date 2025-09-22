Лапорта в Париж: Искам някой от Барселона да спечели

Президентът на Барселона Жоан Лапорта си пожела някой от неговия клуб да триумфира със “Златната топка”. Това може да бъде както Ламин Ямал, Педри, Левандовски и Рафиня при мъжете, така и някоя от шестте дами, които са сред номинираните при жените.

Самият бос на каталунците пристигна за церемонията в Париж.

“За мен е голяма чест да бъда тук днес. Това е въпрос на уважение към футбола, уважение към “Златната топка” и също уважение към номинираните. Много сме щастливи, защото като клуб вероятно сме с най-много кандидати”, започна Лапорта.

“Искам играч на Барселона да спечели - продължи президентът. - Имаме и номинирани за наградата “Копа” (Ямал и Кубарси - б.р.), имаме номинирани за женската “Златна топка”, както и за наградата за най-добра вратарка. Имаме и Ханзи Флик, който ни оказа чест и дойде тук. Знаете, че Ханзи е човек, който работи много упорито, но знае, че клубът трябва да бъде добре представен тук, и, разбира се, с треньора си, който за мен е най-добрият треньор в света.

“Виждам, че Ямал е ентусиазиран, заобиколен е от приятелите и съотборниците си, които също се стремят да спечелят наградата - като например Рафиня. Ламин е млад човек на 18 години и си представете – ще бъде историческо, ако вдигне приза. В момента той е контузен и се надявам скоро да се възстанови. Каза, че може би ще е добре за мача с Овиедо.”

После шефът коментира и въпроса с ремонта на “Спотифай Камп Ноу” и кога тимът ще може да се завърне да домакинства на него: “Очакваме първоначалното разрешение за ползване и знаем, че това са процеси, за които трябва време. Не искаме да оказваме повече натиск, отколкото е необходимо, но е ясно, че моментът е много близо. Ще видим какво ще каже общината и служителите от последните проверки, тъй като се извършват редовни посещения заради обема работа.

Готови сме за всичко, тъй като вече направихме всички корекции, които ни бяха поискани. Убедени сме, че ще се върнем възможно най-скоро.“

