Планът на Бог е перфектен, написа Ламин Ямал

Останалият на второ място в анкетата за “Златната топка” Ламин Ямал публикува съобщение в социалните мрежи. Испанският национал от Барселона все пак си тръгна с приз, след като отново беше избран за №1 сред младите футболисти.

“Планът на Бог е перфектен, трябва да се изкачваш, за да стигнеш до върха. Щастлив съм за втория си трофей “Копа” и поздравявам Усман Дембеле за наградата и страхотния сезон“, написа Ямал в Инстаграм.

Той качи към текста няколко снимки от церемонията на “Франс Футбол”, някои от които с наградата си, а други със семейството му.

Някои негови съотборници като Марк Касадо, Фермин Лопес, Алехандро Балде и Марк Бернал реагираха на публикацията му.