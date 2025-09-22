Бивш президент на Барселона с показания пред съда: Шефовете на съдиите винаги са били от Реал Мадрид

Бившият президент на Барселона Сандро Росел е бил категоричен по време на своите показания по делото, станало известно като “случая Негреира”, че Хосе Мария Енрикес Негреира, който е вицепрезидент на Техническия комитет на съдиите между 2001 и 2018 година, не е имал никакво реално влияние и не би могъл да го използва в полза на клуба. Това става ясно от аудиозаписи, които бяха излъчени от “Кадена Сер”, в които Росел дори стига по-далеч, обявявайки, че всички шефове на този орган, грижещ се за съдийството в Ла Лига, са били привърженици на големия враг на каталунците - Реал Мадрид.

“Този човек нямаше никакво влияние в ТКС. В Техническия комитет единственият, който има влияние, е президентът. И исторически погледнато, през тези 70 години, не знам дали винаги или поне през повечето време, всички шефове на Технически комитет са се обявявали за абсолютни фенове на Реал Мадрид. Единственият, който има влияние в ТКС, е президентът и той винаги е бил фен на Реал Мадрид. Всичко е много лесно. Ще изглеждаме всички мачове с петима експерти по съдийството и нека те да кажат къде някой рефер ни е помогнал. Нека дойдат. Тук не мога да кажат, че приключваме делото поради липса на доказателства. ТУк доказателствата в полза на обвиняемия. Тук мога да кажа само, че доказателствата подкрепят тезата на обвиняемия. Това е. Нека седнем и гледаме мачовете, нека дойдат експерти, но това може би няма да се хареса на някои хора. Съжалявам, но понякога просто не печелиш. Понякога губиш и трябва да го приемеш. Един джентълменски клуб (Реал Мадрид) трябва да го приеме и да спре да протака вечно, както се опитват да правят, за да прикрият други неща. Например сега, след едва четири мача от първенството, те вече се обърнаха с оплаквания към ФИФА от съдийството. Къде е господин Негреира сега?,” завършва изказването на Росел.

Показанията на Сандро Росел са част от продължаващото дело по “случая Негреира”, което се води от над две години и половина. То се води на база на разследване на прокуратурата относно 7.3 милиона евро, които от Барселона са изплатили в период от 17 години на заместник шефа на местния Технически комитет на съдиите Енрикес Негреира и дали те не са били част от корупционна схема за облагодетелстване на каталунците от определени съдийски решения.

Снимки: Gettyimages