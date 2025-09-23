Популярни
  Sportal.bg
  Пари Сен Жермен
  Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

Разочарованият Луис Енрике: Не сме свикнали да губим

  • 23 сеп 2025 | 00:04
  • 433
  • 0

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике беше ядосан след загубата с 0:1 от Марсилия в голямото дерби на Лига 1. Той заяви, че отборът му не е свикнал с пораженията и е заслужавал нещо повече от сблъсъка на "Велодром".

Загубата беше първа загуба за ПСЖ през сезона, след като до този момент отборът беше записал шест поредни победи във всички турнири.

Марсилия триумфира в "Льо Класик" след две години суша и показа, че има кой да се опълчи на ПСЖ във Франция!

„Не сме свикнали да губим. Тази вечер изиграхме добър мач. Двубоят беше много напрегнат. Заслужавахме нещо повече“, каза наставникът на парижани.

„Трябва да анализирам мача, за да разбера какво се случи. Мисля, че много неща ни се получиха, имахме шансове да вкараме. Загубата в „Льо Класик“ винаги е тежка, но това е отбор от шампиони. Трябва да продължим напред и да се подготвим за следващите мачове по най-добрия начин“, добави Луис Енрике.

Снимки: Imago

Водещи Новини

