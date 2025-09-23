Развълнуваният Дембеле: "Златната топка" не ми беше цел, наградата е за целия отбор

Нападателят на Пари Сен Жермен Усман Дембеле не скри емоциите си, след като спечели „Златната топка“. Французинът изпревари за най-ценното индивидуално отличие във футбола младата звезда на Барселона Ламин Ямал.

„Това, което току-що преживях, е невероятно. Просто нямам думи. Беше изключителна година в ПСЖ. Много неща се случиха в кариерата ми. Фактът, че тази награда ми беше връчена от легенда на футбола като Роналдиньо, е нещо специално", заяви Дембеле.

„Гордея се с това, което постигнах. Искам да благодаря на ПСЖ, който ме привлече през 2023 г., на президента, на целия клуб. Насер Ал-Хелайфи е като баща за мен. Искам да благодаря и на целия персонал, който е просто невероятен, както и на Луис Енрике, който също ми е като баща", сподели победителят.

„Искам да благодаря и на съотборниците си, с които спечелихме почти всичко. Вие ме подкрепяхте. Спечелихме почти всички трофеи и тази индивидуална награда всъщност е награда за целия отбор", изтъкна Дембеле.

„Също така искам да благодаря на всички клубове, за които съм играл: Борусия Дортмунд, Рен – моят роден клуб, където научих почти всичко, и Барселона, където мечтаех да играя и където се учих от изключителни играчи като Андрес Иниеста и Лионел Меси", подчерта нападателят.

„Спечелването на „Златната топка“ не беше цел в кариерата ми, но е нещо изключително. Работих, за да спечеля Шампионската лига, Лига 1, Купата на Франция, а да получа като награда индивидуален трофей е нещо изключително", продължи Дембеле.

„Искам да благодаря и на съотборниците си от националния отбор, с които израснах, играейки в юношеските формации, и да благодаря на треньора, който винаги ми е вярвал. Сега се надяваме да спечелим Световното първенство в последната му година начело", каза френският национал по адрес на Дидие Дешан.

„Бих искал да благодаря и на моя град Еврьо, където израснах и където за първи път играх футбол. Опитвам се да се връщам там, когато имам свободно време. Жителите му винаги са до мен", заяви Дембеле.

„Благодаря и на семейството си, което винаги ме е подкрепяло, както и на моя агент, който винаги е вярвал в мен. Той каза, че един ден ще спечеля „Златната топка“. Благодаря също на майка ми и на най-добрия ми приятел, които винаги са до мен“, каза още щастливият Усман Дембеле.