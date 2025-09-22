Марсилия 1:0 ПСЖ, отмениха втори гол на домакините заради засада

Отборът на Марсилия води срещу тима на Пари Сен Жермен с 1:0 в голямото дерби на френския футбол.



Домакините поведоха изненадващо с ранен гол на Найеф Агер (5').



Срещата стартира в 21:00 часа българско време на "Велодром", а Sportal.bg ви предлага да проследите развитието на срещата в реално време.

Парижани са с пълен актив от точки след първите четири кръга на шампионата, докато провансалци записаха две поражения до този момент. Това означава, че южняците задължително трябва да вземат нещо от днешния двубой, ако не искат да изостанат прекалено рано в преследването на първото място, което им убягва вече цели 15 години. В дербито пък шампионите доминират неизменно от 2023 г. насам и спечелиха всичките му пет издания от този момент насам. Тогава Марсилия победи големия си съперник в мач от турнира за Купата на Франция, а последната победа за първенство датира от есенния дял на сезон 2020/2021.

Voici le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de Roberto De Zerbi 🇮🇹 pour ce 𝐂𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐪𝐮𝐞 💪 pic.twitter.com/bmHNyGUiIh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 22, 2025

В това издание на "Льо Класик" Усман Дембеле няма да вземе участие заради своята контузия. Той е и сред големите фаворити за спечелването на "Златната топка", чиято церемоние тече паралелно с дербито в южна Франция. Това означава, че други от номинираните играчи на парижани като Хвича Кварацхелия, Ашраф Хакими, Фабиан Руис, Нуно Мендеш и Витиня пропускат галата на "Франс Футбол" и "L'Equipe", за да вземат участие в срещата срещу Марсилия.

Това можеше и да е съвсем различно, тъй като срещата трябваше да се играе 24 часа по-рано, но лошите метеорологични условия в Прованс попречиха това да се случи.

Голямото дерби между Марсилия и ПСЖ няма да се играе днес, ще съвпадне със "Златната топка"

Въпреки събитието, определящо най-важните индивидуални награди във футбола, имаше досатътчно хора, които да изпълнят трибуните на "Велодром", като спортното съоръжение започна да се пълни повече от час преди първия съдийски сигнал.

Срещата започна с ранен домакински натиск, който даде своите плодове бързо. След две безрезултатни центрирания на Гринууд се стигна до 5-ата минута, когато мароканецът Агер прояви голмайсторския си нюх и прати топката във вратата, охранявана от Шевалие.

Отговорът на шампионите беше светкавичен и те опитаха мигновенно да изравнят. В 13-тата минута Хакими пропусна страхотна възможност да се разпише от пряк свободен удар, стреляйки в аут, а 5 минути по-късно Витиня стреля в очертанията на вратата, но ударът му бе прекалено слаб и не беше пречка за стража Херонимо Рули да улови.