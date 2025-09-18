Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид отново ще бойкотира "Златната топка"

Реал Мадрид отново ще бойкотира "Златната топка"

  • 18 сеп 2025 | 22:55
  • 506
  • 0
Реал Мадрид отново ще бойкотира "Златната топка"

Реал Мадрид вече потвърди, че няма да присъства на галавечерта за „Златната топка“ следващия понеделник, която ще се проведе в театър „Шатле“ в Париж. Противоречията от миналогодишното издание, когато делегацията на „белия балет“ се отказа от пътуването в последния момент, след като научи, че победител не е Винисиус, а Родри, продължават да оказват влияние, тъй като бойкотът се запазва и тази година.

Този бойкот на церемонията, организирана от "Франс Футбол" включва както играчите, така и основния посланик на френския футбол в Испания и по света – Килиан Мбапе. В изявления за CBS след мача от Шампионската лига, цитирани от няколко френски медии, играчът потвърди, че се надява Дембеле да спечели и че ще гледа церемонията от вкъщи. „За да я спечелиш, трябва да печелиш трофеи, така че трябва да помогна на клуба си да печели, а след това ще видим. Ще се радвам, ако Дембеле спечели, защото ми е приятел и го подкрепям от самото начало. Ще гледам по телевизията и се надявам той да спечели“, коментира той.

Реал Мадрид демонстративно запази пълно мълчание относно номинираните си за „Златната топка“
Реал Мадрид демонстративно запази пълно мълчание относно номинираните си за „Златната топка“

Мбапе е наясно, че няма да бъде победител. Нито пък другите двама номинирани сред 30-те кандидати – Белингам и Винисиус, които също няма да присъстват на галата в Париж. Килиан прави отличен старт на сезона и вече мисли как да се нареди сред фаворитите за следващото издание. За най-добрия играч в света за изминалия сезон е очевидно, че на нападателя, който завърши с 44 гола в 59 мача, му е попречил фактът, че не спечели големи титли с Реал като Ла Лига, Шампионската лига или Купата на краля.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 5795
  • 19
Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 6864
  • 2
Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

Брюж отнесе Монако за едно полувреме, а Миньоле привлече вниманието върху себе си

  • 18 сеп 2025 | 21:55
  • 2988
  • 1
Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

Изабелла Шиникова отпадна на двойки на тенис турнира в Монастир

  • 18 сеп 2025 | 21:55
  • 629
  • 0
Късен автогол спаси Леверкузен срещу Копенхаген

Късен автогол спаси Леверкузен срещу Копенхаген

  • 18 сеп 2025 | 21:47
  • 2349
  • 0
Ранните мачове в Шампионската лига приключиха

Ранните мачове в Шампионската лига приключиха

  • 18 сеп 2025 | 21:40
  • 23398
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 18 сеп 2025 | 07:10
  • 416336
  • 13
Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

Нюкасъл 0:2 Барселона, втори гол на Рашфорд

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 5795
  • 19
Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

Манчестър Сити 2:0 Наполи, Доку удвои преднината

  • 18 сеп 2025 | 22:00
  • 6864
  • 2
Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

Вальо Илиев с голям шанс да поеме временно ЦСКА

  • 18 сеп 2025 | 20:38
  • 19478
  • 31
ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

ЦСКА с нов провал, Арда би "червените" и предреши съдбата на Керкез

  • 18 сеп 2025 | 19:23
  • 99412
  • 249
Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

Спортният директор на ЦСКА: Керкез трябва да подаде оставка! Призовавам го

  • 18 сеп 2025 | 20:06
  • 32648
  • 44