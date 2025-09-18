Реал Мадрид отново ще бойкотира "Златната топка"

Реал Мадрид вече потвърди, че няма да присъства на галавечерта за „Златната топка“ следващия понеделник, която ще се проведе в театър „Шатле“ в Париж. Противоречията от миналогодишното издание, когато делегацията на „белия балет“ се отказа от пътуването в последния момент, след като научи, че победител не е Винисиус, а Родри, продължават да оказват влияние, тъй като бойкотът се запазва и тази година.

Този бойкот на церемонията, организирана от "Франс Футбол" включва както играчите, така и основния посланик на френския футбол в Испания и по света – Килиан Мбапе. В изявления за CBS след мача от Шампионската лига, цитирани от няколко френски медии, играчът потвърди, че се надява Дембеле да спечели и че ще гледа церемонията от вкъщи. „За да я спечелиш, трябва да печелиш трофеи, така че трябва да помогна на клуба си да печели, а след това ще видим. Ще се радвам, ако Дембеле спечели, защото ми е приятел и го подкрепям от самото начало. Ще гледам по телевизията и се надявам той да спечели“, коментира той.

Реал Мадрид демонстративно запази пълно мълчание относно номинираните си за „Златната топка“

Мбапе е наясно, че няма да бъде победител. Нито пък другите двама номинирани сред 30-те кандидати – Белингам и Винисиус, които също няма да присъстват на галата в Париж. Килиан прави отличен старт на сезона и вече мисли как да се нареди сред фаворитите за следващото издание. За най-добрия играч в света за изминалия сезон е очевидно, че на нападателя, който завърши с 44 гола в 59 мача, му е попречил фактът, че не спечели големи титли с Реал като Ла Лига, Шампионската лига или Купата на краля.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages