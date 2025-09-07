Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Испания
  3. "Златната топка" не ми беше от голяма полза, заяви Родри

"Златната топка" не ми беше от голяма полза, заяви Родри

  • 7 сеп 2025 | 09:24
  • 1520
  • 0

Полузащитникът на националния тим на Испания и Манчестър Сити Родри заяви, че спечелената "Златна топка" е била глътка свеж въздух в трудна година, но не е могла да компенсира пропускането на толкова много време поради контузия. 29-годишният испанец не игра през по-голямата част от миналия сезон поради сериозна травма на коляното и въпреки че взе най-желаната индивидуална награда в световния футбол месец след като се контузи, тя не е успяла напълно да компенсира разочарованието му.

"Травмата беше много по-значима от "Златната топка". Наградата глътка свеж въздух в момент, когато преживявах наистина труден период", каза Родри на пресконференция преди двубоя на Испания срещу Турция от световните квалификации.

"Радвам се за признанието, но не ми е от полза. Все още искам да бъда същия футболист. Преди всичко, преминавайки през такъв процес психически, аз се стремя да се върна на най-доброто си ниво. Искам отново да се наслаждавам на футбола. Това е единствената ми цел. Досега играх два мача този сезон с моя клуб. Връщам се във форма", коментира полузащитникът, цитиран от БТА.

Родри, който влезе от резервната скамейка при победата на Испания с 3:0 над България в четвъртък, знае, че сега има конкуренция на национално ниво в лицето новото попълнение на Арсенал Мартин Субименди. Но той не само приветства това, но и добави, че 26-годишният футболист представлява бъдещето на отбора.

"Той е страхотен играч. Има дисциплината и манталитета, които могат да го направят един от най-добрите, ако вече не е. Говорих с него онзи ден и му казах, че сега е негово време, че му оставям ключовете за отбора. Той е на невероятно ниво и съм щастлив да видя тима в същата ситуация. Много съм щастлив, че се върнах. Презареден съм и съм много развълнуван, физически се чувствам много добре. Сега е въпрос на това да си върна ритъма", каза още Родри.

Селекционерът Луис де ла Фуенте, който отправи най-добри пожелания към предшественика си Луис Енрике, след като наставникът на Пари Сен Жермен претърпя операция заради фрактура на ключицата, заяви, че Родри е готов да започне като титуляр срещу Турция тази вечер: "Ще видим как ще протече тренировката, но той е в перфектно състояние. Може да започне мача или не, но най-важната новина е, че е тук, за да ни достави много радост."

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Похвали за Роналдо и компания: Португалците са решени да бъдат фаворити на Мондиала

Похвали за Роналдо и компания: Португалците са решени да бъдат фаворити на Мондиала

  • 7 сеп 2025 | 09:50
  • 1207
  • 0
Нов кръг от световните квалификации

Нов кръг от световните квалификации

  • 7 сеп 2025 | 07:58
  • 2087
  • 0
Нагелсман: Не се страхувам за поста си

Нагелсман: Не се страхувам за поста си

  • 7 сеп 2025 | 07:36
  • 1251
  • 0
Милан ще направи нов опит за Влахович през януари

Милан ще направи нов опит за Влахович през януари

  • 7 сеп 2025 | 06:32
  • 1330
  • 0
Джонатан Дейвид: Целта ми е да отбележа 25 гола през сезона

Джонатан Дейвид: Целта ми е да отбележа 25 гола през сезона

  • 7 сеп 2025 | 06:09
  • 1763
  • 0
Барселона официално обяви номерата за новия сезон

Барселона официално обяви номерата за новия сезон

  • 7 сеп 2025 | 05:29
  • 4159
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

Никола Цолов си гарантира сребърния медал във Формула 3 с подиум на "Монца"

  • 7 сеп 2025 | 10:05
  • 2807
  • 1
България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

България ще надига глава насред "кошера" в Тбилиси, след испанската лекция

  • 7 сеп 2025 | 06:15
  • 9422
  • 21
Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

Ще има ли Шарл Леклер сили за нов знаменит триумф на "Монца"?

  • 7 сеп 2025 | 08:00
  • 3673
  • 0
Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

Синер и Алкарас продължават голямото си съперничество и във финала на US Open

  • 7 сеп 2025 | 07:45
  • 3829
  • 0
Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

Сабаленка отказа Анисимова и защити титлата си на US Open

  • 7 сеп 2025 | 00:55
  • 25035
  • 24
Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

Осминафиналите на ЕвроБаскет продължават с Дончич, Янис и нови интригуващи битки

  • 7 сеп 2025 | 07:00
  • 4126
  • 0