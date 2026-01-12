Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик говори за победата над Реал Мадрид с 3:2 във финала на турнира за Суперкупата на Испания.

„Беше фантастично, беше важен финал. Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни. Гордея се, играхме точно както искахме. Все още не съм бил в съблекалнята, играчите празнуват в момента - току-що ги видях да танцуват. Много съм горд. Играхме невероятно добре, контролирахме топката и играта. В крайна сметка целият отбор игра така, както искахме. Не беше лесно, но се борихме като отбор - това е впечатляващо.

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

„Манталитетът на Рафиня е възхитителен. имаме и други играчи като него и той влияе на целия отбор. Той пропусна първата възможност, но се възползва от втората и ни даде предимство. Бяхме под сериозен натиск, както виждате“, отбеляза Флик.

Това е общо петата победа на германския стратег в “Ел Класиков” във всичките шест издания, в които води каталунците до този момент. Единственото поражение, което той изпита бе тази есен в първия шампионатен двубой между двата тима за сезон 2025/2026 и сега взе частичен реванш.

