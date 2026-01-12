Балкан приема Миньор 2015 в търсене на поредна победа в непревземаемата си крепост

Водачът в класирането на Sesame НБЛ преди старта на кръга Балкан ще се опита тази вечер да продължи победната си серия у дома в първенството. Съперник на тима ще бъде Миньор 2015. Воденият от Васил Христов отбор няма поражение в "Арена Ботевград" в родния шампионат от началото на сезона - 7 от 7.

В 19:15 часа Балкан приема перничани в последния двубой от 16-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Ботевградчани са с 12 успеха и 2 поражения, докато Миньор е осми с баланс 7-7.

И двата отбора загубиха след здрава битка гостуванията си в миналия кръг. Балкан отстъпи със 79:81 пред Рилски спортист в Самоков, а Миньор 2015 падна с 88:92 от Спартак в Плевен.

Под въпрос за двубоя са двама играчи на Миньор. Една от звездите на Миньор Алекс Уандие пропусна мача от квалификациите за Купата на България с Левски заради проблем с кръста, а в същия двубой Иво Валентинов се контузи нелепо след подхлъзване и падане малко преди края.

Снимки: Startphoto