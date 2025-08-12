Популярни
От ПСЖ опитали да цензурират изказване на Хакими за "Златната топка"

  12 авг 2025
От ПСЖ опитали да цензурират изказване на Хакими за "Златната топка"

От Пари Сен Жермен са се опитали да премахнат изказване на Ашраф Хакими за „Златната топка“ от негово интервю, твърди "Екип". Мароканският защитник заяви пред "Канал+", че заслужава престижната награда, позовавайки се на историческия си сезон, в който отбеляза голове в четвъртфиналите, полуфиналите и финала на Шампионската лига.

Според авторитетното издание, парижкият клуб подкрепя Усман Дембеле за „Златната топка“, но не иска да обиди други свои играчи, включително Хакими. Парижани са осъзнали провокативния характер на интервюто и са поискали премахването на фрагмента за наградата, но Хакими е отказал, настоявайки на правото си да изрази амбициите си.

Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига
Хакими вярва, че ПСЖ може отново да спечели Шампионската лига

От ПСЖ отрекоха опитите да не допуснат изказването на бранителя да види бял свят, но "Екип" държи на своята версия.

Носителят на „Златната топка“ ще бъде обявен на церемония на 22 септември. Сред номинираните са Хакими, Дембеле, Ламин Ямал, Мохамед Салах, Рафиня, Килиан Мбапе, Ерлинг Холанд, Джуд Белингам, Хвича Кварацхелия, Винисиус Жуниор, Джанлуиджи Донарума, Коул Палмър, Хари Кейн, Роберт Левандовски, Виктор Гьокереш и Флориан Виртц.

