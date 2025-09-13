Ямал: Флик ми казва да се забавлявам и да бъда смел, "Златната топка" е мечта

Голямата звезда на Барселона Ламин Ямал даде ексклузивно интервю пред "Мундо Депортиво", в което говори по най-различни теми.

𝐄𝐧𝐭𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐱𝐜𝐥𝐮𝐬𝐢𝐯𝐚 𝐌𝐃



🔵🔴 Lamine Yamal: "En La Masia siempre nos enseñaban a estar preparados mentalmente y además también cuento con unos profesionales que me ayudan. Es fundamental" pic.twitter.com/R48eX7iluY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 13, 2025

За напрежението на това ниво

В елитния футбол е много важно да вярваш в себе си и да имаш характер. Винаги със смирение, но знаейки, че ако си там, то е защото имаш нивото да се състезаваш. В "Ла Масия" винаги ни учеха да бъдем психически подготвени, а освен това разчитам и на професионалисти, които ми помагат. Това е от основно значение.

Lamine Yamal: "I talk to Flick a lot He gives me a lot of confidence and tells me to enjoy it, to be brave, and not to lose the essence of my game." pic.twitter.com/hzshRQfT4R — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 12, 2025

За ролята на Ханзи Флик

Говоря доста с него. Той ми вдъхва много увереност и ми казва да се забавлявам, да бъда смел и да не губя същността на играта си. Това ми дава много спокойствие, когато излизам да играя.

За "Златната топка"

Би било мечта, разбира се. „Златната топка“ е една от най-големите награди, които един футболист може да получи. Ако я спечеля, със сигурност ще го отпразнувам със семейството и приятелите си, които са били с мен през цялото време. Да спечеля „Златната топка“ на 18 години би било нещо невероятно, но ако не се случи сега, ще продължа да работя, за да се подобрявам всеки ден.

🚨🗣️ Lamine Yamal: "Winning the Ballon d'Or at 18 would be incredible. It's a dream. The Ballon d'Or is one of the greatest individual awards a player can receive. But if it doesn't happen now, I'll keep working to improve every day. That's how it is." pic.twitter.com/wBXCAGmH6z — Barca Report (@Barca_Report_) September 13, 2025

За съперниците в Ла Лига и Шампионската лига

Реал Мадрид и Атлетико Мадрид са много конкурентни, но мисля, че в крайна сметка, ако си вършим добре работата, ще зависи от нас. Големите съперници за спечелване на Шампионската лига са Манчестър Сити или Ливърпул, Байерн (Мюнхен), Реал Мадрид, Пари Сен Жермен... Те винаги са там. ВШампионската лига всяка грешка, която допуснеш, се наказва. Трябва да бъдем по-постоянни и никога да не се отпускаме.

Lamine Yamal: "From the Inter match I learned that any mistake you make in the Champions League punishes you. You have to be more consistent and never mentally disconnect." pic.twitter.com/iLOaBUw9Yq — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 12, 2025

За тежестта на номер 10

"Десятката" винаги е бил свързана с поемането на отговорности. На мен ми харесва, искам да бъда подготвен за тези важни моменти.

За завръщането на "Спотифай Камп Ноу"

Представям си го пълен с фенове и ще бъде грандиозен стадион. Имах големия късмет да дебютирам на "Камп Ноу" преди да започне ремонтът и мисля, че завръщането ни там ще ни даде огромен плюс в състезанието.

За спечелването на Евро 2024 само на 16 и амбициите за Световното

"Спечелването на Световно първенство е мечтата на всеки футболист. Би било нещо историческо, но трябва да се върви стъпка по стъпка със смирение, но знаейки, че можем да го постигнем".

За собственото лого с "Адидас" на новите си бутонки

За мен това е огромна гордост. Да имам собствено лого на тази възраст е нещо, което никога не бих си представил. Това е символ на цялата работа, която върша от дете. В процеса ме помолиха да дам мнението си, да предам какви неща ме представят, и мисля, че резултатът отразява моя стил и начина, по който разбирам футбола. Ще дебютирам с новите бутонки срещу Валенсия, те са много удобни, леки и тъй като носят моето лого, чувствам, че имат нещо специално.

The new Lamine Yamal F50 by Adidas. pic.twitter.com/YvmPKXB8Hf — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 12, 2025

За амбициите и колко гола иска да вкара през новия сезон

"Не обичам да си поставям точна бройка голове, но искам да подобря показателите си от миналия сезон. В крайна сметка най-важното е да печелим трите точки във всеки мач".

Снимки: Imago