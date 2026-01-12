Популярни
  3. Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

Ливърпул ще търси първа победа за 2026 г. срещу третодивизионния Барнзли

  • 12 яну 2026 | 08:07
  • 340
  • 0

Ливърпул ще посрещне Барнзли в мач от ФА Къп на 12 януари 2026 г. Двубоят ще се проведе на легендарния стадион "Анфийлд" с начален час 21:45. Това е поредната среща от най-стария футболен турнир в света, където отборът от Премиър лийг ще се изправи срещу представител на Лига 1 (третото ниво на английския футбол). Мачът се очаква да привлече голям интерес сред феновете на двата отбора.

Ливърпул преминава през серия от три последователни равенства в Премиър лийг. Мърсисайдци завършиха 0:0 с Арсенал (на 08.01.2026), 2:2 с Фулъм (на 04.01.2026) и 0:0 с Лийдс (на 01.01.2026). Преди тази серия, отборът записа две победи - 2:1 срещу Уулвърхамптън (на 27.12.2025) и 2:1 като гост на Тотнъм (на 20.12.2025). Въпреки липсата на победи в последните три мача, "червените" демонстрират стабилна игра в защита, допускайки само два гола в последните пет срещи. От своя страна, Барнзли се намира в трудна ситуация с една победа, едно равенство и три загуби в последните пет мача. Отборът завърши 1:1 с Уигън (на 01.01.2026), но преди това претърпя три последователни загуби - 0:2 от Линкълн Сити (на 29.12.2025), 2:3 от Мансфийлд (на 26.12.2025) и тежкото 0:3 от Екзитър (на 20.12.2025). Единствената им победа дойде срещу Лейтън Ориент с 3:2 (на 13.12.2025). Тази форма показва сериозни проблеми в защитата на Барнзли, което може да се окаже решаващо срещу атакуващия потенциал на Ливърпул.

