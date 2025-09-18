Съдиите винаги свирят в полза на Реал Мадрид, смятат бивши национали на Франция

Във Франция продължават да обсъждат съдийството от мача в Шампионската лига във вторник между Реал Мадрид и Марсилия. Акцент на дискусиите са двете дузпи, които испанците получиха и благодарение на които спечелиха с 2:1. С мнение по темата се включиха бившите национали на “петлите” Жером Ротен, Еманюел Пти и Жан-Пиер Папен. Според тях “белите” от “Бернабеу” се радват на съдийски комфорт.

“Ако вземем под внимание международните мачове срещу други европейски грандове – като например срещу Байерн (Мюнхен) - всеки път, когато има спорни решения, те винаги са в полза на Реал - коментира Пти. - Никога не е срещу тях, винаги е така. Що се отнася до изгонването на Даниел Карвахал, това също беше нелеп момент. Човек можеше да се запита дали не се опитват да намерят нещо във ВАР, за да се измъкнат... Беше нещо много сериозно! Когато се манипулира ситуацията прекалено, става гротескно.“

В предаването “Rothen s’enflamme” по RMC Папен заяви следното: “Реферите са много по-снизходителни спрямо Реал Мадрид. Когато видях съдията почти ръка за ръка с Карвахал при изгонването му... Честно казано, задавам си въпроси. Втората дузпа откровено е гротескна. Това е твърде много за клуб като “белите”. Те вече не се нуждаят от голяма помощ, за да печелят мачове... Но в същото време я получават, когато дори не са в затруднение, това е малко прекалено…“.

Преди това водещият Ротен беше започнал дебата с критика към арбитъра за отсъдения втори наказателен удар: “Как може да се свири дузпа за такова действие? Просто е скандално. Винаги е едно и също, опитваме се да променим нещо, но в УЕФА не искат да реагират. Очаквахме го. Знаехме, че след червения картон на Карвахал – а на рефера му беше трудно да го покаже – съдията ще компенсира. И го видяхме…”