Потвърдиха наказанието на Дийн Хаусен

Апелативната комисия на Испанската футболна федерация потвърди в четвъртък решението на Дисциплинарната комисия от миналата сряда. Централният защитник на Реал Мадрид Дийн Хаусен ще изтърпи наказанието си от един мач заради червения картон, който получи в двубоя срещу Реал Сосиедад. По този начин бранителят няма да бъде на разположение за срещата тази събота срещу Еспаньол.

Видеозаписът от Съдийската комисия не беше взет под внимание или по-скоро не послужи като окончателно доказателство за явна грешка на рефера. Публичната позиция на Съдийската комисия беше да признае грешката на Хил Мансано, който е пресилил наказанието с червен картон, но в същото време подкрепи липсата на намеса от страна на Фигероа Васкес от ВАР. Всъщност Реал Мадрид обжалва, за да се опита да спаси Хаусен от санкцията, като се позова на въпросния обяснителен видеоклип, в който се признава грешката и се посочва, че наказанието е трябвало да се ограничи до жълт картон. В решението на Апелативната комисия обаче се посочва, че признанието за грешка е представено като доказателство, но не и частта от видеото, в която ситуацията се определя като „сива зона“, а не като явна грешка.

В решението се посочва следното: „По никакъв начин не се доказва очевидно и абсолютно несъответствие между записаното в доклада и съдържанието на видео доказателството. Трябва да се припомни, че за да се приеме наличието на твърдяната явна материална грешка, представеното доказателство трябва ясно и недвусмислено да противоречи на фактите, отразени в доклада. В крайна сметка, тъй като изображенията са съвместими с отразеното в доклада и при липса на доказателства, които да го опровергаят, не може да се приеме наличието на явна материална грешка, твърдяна от обжалващия клуб, независимо че тези изображения биха могли да бъдат съвместими и с други версии на събитията.“

Както вече беше посочила Дисциплинарната комисия, наказанието се потвърждава, защото не се навлиза в оценката на тълкуването на съдията: „Фактическата реалност, на която се позовава клубът, не може да се приеме за доказана, тъй като, както беше изложено, видео доказателството позволява различни тълкувания на ситуацията, включително и това на съдията в доклада. Следователно съдийската преценка не може да бъде определена като погрешна в смисъла, изискван за установяване на явна материална грешка.“

Не помогна и фактът, че Реал Мадрид се позова на случая с играча на Бетис Антони от миналия сезон (на когото беше отменен червен картон), тъй като Апелативната комисия заяви, че сравняването на различни случаи не е в нейната компетентност. Сега на Реал Мадрид му остава възможността да се обърне към Спортния арбитражен съд.

