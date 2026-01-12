Лапорта: Не се поколебахме, хареса ми играта

Популярни
  • 12 яну 2026 | 07:38
Президентът на Барселона Жоан Лапорта коментира победата над Реал Мадрид с 3:2 във финала на турнира за Суперкупата на Испания.

“Днес донесохме голяма радост на феновете на Барселона. Имаме отбор, който играе футбол на високо ниво, точно както днес. Освен това сме сплотени и щедри един към друг, като едно голямо семейство: тук са младежите и родителите. Наистина харесвам тази смесица от възпитаници на клуба и играчи от други футболни култури.

Не може да има фаворит на финал между Барселона и Реал Мадрид. Може би е изглеждало така, защото водим в Ла Лига. Започнахме много добре, но в рамките на две-три минути съперниците ни изравниха. Не се поколебахме. Разбира се, имаше нерви, но това е финал. Хареса ми играта, беше много оспорван мач“, каза Лапорта, цитиран от испанския вестник “AS”.

Барселона спечели трофея за 16-и път в историята си и е едноличен рекордьор в тази класация. Реал Мадрид, от своя страна е подгласник с 13 суперкупи.

