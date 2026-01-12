Алонсо: Отборът показа характер

Популярни
  12 яну 2026 | 07:06
  • 1307
  • 3
Старши треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо проговори за загубата от Барселона с 2:3 във финала на турнира за Суперкупата на Испания.

„Боли и в двата случая. Мачът беше равностоен, много напрегнат и зрелищен. Сякаш имахме две абсолютно ясни възможности накрая – бяхме близо до изравняване, но в крайна сметка, поздравления за Барселона.

Много неща се случиха през последните 15 минути. Контролирахме добре играта – без топка, но имахме и два много опасни момента. Допуснахме първия гол, но отборът показа характер: отидохме на почивката при резултат 2:2. През второто полувреме играта беше оспорвана и равностойна – те имаха малко късмет с този гол и ние се опитахме да се върнем, но не се получи“, каза Алонсо след двубоя.

