Алонсо: Отборът показа характер

Старши треньорът на Реал Мадрид Чаби Алонсо проговори за загубата от Барселона с 2:3 във финала на турнира за Суперкупата на Испания.

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

„Боли и в двата случая. Мачът беше равностоен, много напрегнат и зрелищен. Сякаш имахме две абсолютно ясни възможности накрая – бяхме близо до изравняване, но в крайна сметка, поздравления за Барселона.

Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни

Много неща се случиха през последните 15 минути. Контролирахме добре играта – без топка, но имахме и два много опасни момента. Допуснахме първия гол, но отборът показа характер: отидохме на почивката при резултат 2:2. През второто полувреме играта беше оспорвана и равностойна – те имаха малко късмет с този гол и ние се опитахме да се върнем, но не се получи“, каза Алонсо след двубоя.