  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

  • 12 яну 2026 | 07:43
  • 439
  • 0
Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа оцени високо ролята на своя съотборник Винисиус Жуниор, който вкара един от двата гола за “белия балет” при загубата с 2:3 от вечния съперник Барселона във финала на турнира за Суперкупата на Испания.

Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой
Барселона пак триумфира със Суперкупата в лудо и запомнящо се „Ел Класико“, Рафиня отново бе големият герой

„Доверяваме му се напълно. Той е страхотен играч и знаем на какво е способен. Той го показа отново днес. Той е млад играч с голям талант и качества. Голът му беше фантастичен и беше истинско главоболие за противника през целия мач. Може би не използвахме потенциала му толкова, колкото трябваше.

Алонсо: Отборът показа характер
Алонсо: Отборът показа характер

Той изигра страхотен мач и се надявам, че можем да извлечем нещо положително от него, въпреки поражението. Предстоят ни три или четири много важни мача през януари - ще видим дали можем да ги спечелим“, цитира официалния уебсайт на Реал Мадрид думите на Куртоа.

Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни
Флик: Мачовете срещу Реал Мадрид винаги са невероятни
