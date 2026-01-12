Куртоа похвали представянето на Винисиус в Суперкупата

Вратарят на Реал Мадрид Тибо Куртоа оцени високо ролята на своя съотборник Винисиус Жуниор, който вкара един от двата гола за “белия балет” при загубата с 2:3 от вечния съперник Барселона във финала на турнира за Суперкупата на Испания.

„Доверяваме му се напълно. Той е страхотен играч и знаем на какво е способен. Той го показа отново днес. Той е млад играч с голям талант и качества. Голът му беше фантастичен и беше истинско главоболие за противника през целия мач. Може би не използвахме потенциала му толкова, колкото трябваше.

Той изигра страхотен мач и се надявам, че можем да извлечем нещо положително от него, въпреки поражението. Предстоят ни три или четири много важни мача през януари - ще видим дали можем да ги спечелим“, цитира официалния уебсайт на Реал Мадрид думите на Куртоа.

