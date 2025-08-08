Популярни
  8 авг 2025
  • 2431
  • 3
Реал Мадрид демонстративно запази пълно мълчание относно номинираните си за „Златната топка“

Реал Мадрид демонстративно запази пълно мълчание относно номинираните си играчи за „Златната топка“, забелязаха испанските медии. Трима футболисти на „лос бланкос“ – Килиан Мбапе, Винисиус Жуниор и Джуд Белингам, бяха в списъка с 30-те играчи, които ще се борят за най-престижната индивидуална футболна награда, който стана ясен вчера.

ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка
ПСЖ с абсолютен рекорд при номинациите за "Златната топка", Роналдо не попадна в списъка

Въпреки това обаче, социалните профили на Реал Мадрид въобще не счетоха за нужно да съобщят за номинираните си играчи в различните класации – за разлика от на практика всички останали клубове.

Този своеобразен бойкот от страна на Реал Мадрид не е изненадващ предвид случилото се миналата година. Тогава Винисиус Жуниор бе считан за големия фаворит за „Златната топка“, но в навечерието на церемонията се разбра, че наградата ще отиде при халфа на Манчестър Сити Родри, което вбеси ръководството на „кралете“. Всички от Реал тогава въобще не пътуваха за гала вечерта в Париж. Всъщност клубът дори отмени специалната почти петчасова програма, която бе подготвил по повод „Златната топка“ по RMTV.

Церемонията тази година ще бъде на 22 септември и ще бъде любопитно дали този път в Париж ще има представители на Реал Мадрид.

Снимки: Imago

